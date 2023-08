La cárcel de Alhaurín de la Torre dejará de tener médico las 24 horas a partir de septiembre porque se recorta el número de facultativos que trabajan en el centro penitenciario. Desde entonces, la vigilancia de la salud de los internos durante la noche correrá por cuenta de los enfermeros y durante el día, los médicos que quedan serán apoyados por un sistema de guardia telemática. Representantes sindicales de los funcionarios ya han advertido que la medida será un caldo de cultivo para el aumento de altercados y agresiones por lo que reclaman que se dé marcha atrás. Sin embargo, la Administración replica que el servicio de enfermería continuará de forma permanente.

El sindicato Tú abandono me puede matar (TAMPM) denunció que el servicio médico de la prisión se va encogiendo progresivamente. Su presidente, Manuel Galisteo, recordó que hace un lustro había una decena de facultativos. Pero explicó que se fueron jubilando y no se sustituyeron. De modo que a principios de este año quedaban seis. A finales de julio, uno fue cesado, quedando los cinco actuales. De estos, uno es de plantilla, otro contratado interino y los demás, subcontratados de empresa. Estos son los que dejan de trabajar a partir del mes próximo.

De modo que a partir de entonces sólo quedarán dos; una cifra con la que no se puede dar cobertura las 24 horas. Galisteo explicó además que, debido a descansos y vacaciones, ni siquiera en los turnos diurnos podrán estar siempre los dos facultativos. Agregó que por eso y por la carga burocrática que tienen -como firmar documentos para traslados a otras cárceles, a centros sanitarios, para autorizar aislamientos o ante una agresión- podrán realizar poca labor asistencial. Por ello opinó que el recorte creará "un clima de agresividad que vamos a sufrir los funcionarios". Añadió que la situación va a abonar "la ira" de los reclusos y "la crispación" cuando vean que no son atendidos con celeridad ante una urgencia porque explicó que el traslado a un centro sanitario -por razones de seguridad- tarda como mínimo una hora.

Los dos médicos del turno diurno contarán con el apoyo de una guardia telemática, que estará a cargo de otro profesional por videoconferencia desde cualquier otra prisión del país. Pero de 21:00 a 9:00 no habrá ni facultativo ni telemedicina. En esa franja horaria nocturna, la asistencia se encomienda a los enfermeros. "Pero deben asumir una responsabilidad que no les corresponde. Además, no tienen la competencia para eso porque no pueden diagnosticar ni prescribir. Y si la alternativa es el traslado a un centro sanitario, esto pone en riesgo la seguridad", protestó Galisteo.

El secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), Rafael Paniza, advirtio que la medida no sólo supone un recorte asistencial para los internos, sino que también repercute en la seguridad del centro y en la rutina del régimen interno, ya que recordó que para aplicar métodos coercitivos como un aislamiento es imprescindible la autorización previa del médico. "Por lo tanto, es una merma no sólo en lo sanitario", recalcó. Además, denunció que "cada vez hay menos médicos en las prisiones", no sólo en la de Alhaurín, sino en las de todo el país. Y recordó que los reclusos tienen un mayor nivel de patologías y adicciones que el resto de la población. "Este recorte puede traernos problemas y acarrear desórdenes. Mientras tanto, Instituciones Penitenciarias no sólo no busca soluciones, sino que de buenas a primeras nos anuncia esta medida", se quejó.

Málaga Hoy no logró conocer las razones de la medida por parte de Instituciones Penitenciarias. Pero según la Cadena Ser, la Administración indicó que el servicio de Enfermería -que tiene 11 enfermeros- se va a mantener las 24 horas y que en los casos graves, se procederá al traslado de los internos al centro de referencia.

Galisteo denunció además lo poco atractivas que son las condiciones laborales de los facultativos que trabajan en el centro penitenciario, con "salarios inferiores a los de la sanidad pública" y "agresiones que están al orden del día". De hecho, recordó que en la última oferta de empleo a nivel nacional, de 40 puestos, la mitad quedó vacante. Por eso insistió que "cuesta mucho trabajo" contratar médicos para prisiones y opinó que este empeoramiento de sus condiciones laborales agravará aún más el problema. Además, lamentó el perjuicio que la medida supondrá para los enfermeros, que de 21:00 a 9:00 tendrán que atender las urgencias que surjan si están dentro de sus competencias o derivarlas a un centro sanitario.