La antigua cárcel albergará en 2022 un centro multidisciplinar para creadores

Ya tiene nombre y forma el proyecto municipal de actuación en la antigua Prisión Provincial de Málaga, en el corazón del barrio de Cruz del Humilladero. Distrito 6 será un centro multidisciplinar, abierto y flexible dedicado a la expresión creativa, a la exhibición y a la producción local. Se prevé poner en marcha en dos fases, la primera para 2022, gracias a un presupuesto aproximado de 12 millones de euros. La segunda y última, con exacto presupuesto, estará lista en 2025 “siempre que vayamos con la agilidad adecuada y a buen ritmo”, precisó ayer en la presentación el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

El coste total, por tanto, serán 24 millones de euros destinados no sólo a la rehabilitación arquitectónica de los elementos esenciales del antiguo espacio carcelario, sino también para la demolición de otras estancias, la construcción de dos módulos de nueva planta, la dotación del centro, su equipamiento y puesta en marcha. “Se trata de dar respuesta a las demandas, de tener un espacio para los creadores en el que estén presentes las artes visuales, las escénicas, la literatura, la música, el cine, la gastronomía, el diseño...”, explicó el alcalde. Pero no será un lugar específico de producción y formación, también pretende ser un nuevo punto de referencia para el público.

Gestión y titularidad municipal

“Se trata de un esfuerzo municipal importante en la estrategia de descentralización de las infraestruturas culturales, de hacer algo que esté en coordinación con lo que ya existe y que llegue para dar aún más fuerza y ambición a nuestro proyecto de ciudad cultural”, agregó De la Torre. Y subrayó que “nace con vocación de ser útil a toda la ciudad, porque tiene fuerta, potencia, está bien conectado y contiene unas oportunidades muy claras”.

Francisco Eguilior, jefe de Servicio de Obras en Patrimonio Municipal y Carlos Baztán, arquitecto y experto en proyectos como el del Matadero de Madrid, presentaron ayer las líneas maestras de la actuación, que se hará sobre una superficie construida actual de 11.000 metros cuadrados repartidos en dos alturas y 8.000 destinados a espacios libres, principalmente interiores y patios. Al no ser un Bien de Interés Cultural se prevé realizar una intervención mixta que respetará los elementos más significativos del inmueble, “para que su historia esté clara ya que es Lugar de Memoria Histórica” y derribará otros para poder levantar espacios nuevos. “Se conservarán las celdas, que podrían ser utilizadas para posteriores rodajes”, comentó Eguilior.

“Distrito 6 va a tener dos grandes destinatarios, el público y los creadores y una

misión, ofrecer espacio, tiempo, tecnología, instrumentos y conocimiento para los profesionales de la cultura o los que aspiran a serlo, además de facilitar la relación interdisciplinar entre creadores de distintas formas de expresión”, indicó Carlos Baztán y subrayó que existen pocos centros que ofrezcan posibilidades a creadores de distintos tipos y que cubran, como pretende ser este caso, el mayor número posible de formas de expresión.

En cuanto a la transformación arquitectónica, Eguilior destacó que se van a conservar los valores exteriores e interiores y “se va a intentar respetar en buena medida el edificio aunque se procederá a una demolición selectiva de varios cuerpos, los dos pabellones delanteros y los dos traseros que no son originales”. También se multiplicarán los accesos con el propósito de hacerlo más accesible y ganar un nuevo espacio para la ciudad. En uno de los volúmenes nuevos se ubicarán salas multicines y platós de rodajes y en el otro un “gran espacio escénico de configuración variable”, apuntó Eguilior.

“Habrá espacios de gran formato para artistas visuales, para poder producir cine o espectáculos escénicos de distintas dimensiones”, agregó Baztán al tiempo que indicó que se va a construir de nueva planta aquello que tiene unas necesidades especiales que no pueden ser cubiertas por el edificio antiguo. La actuación arquitectónica en el edificio se plantea con criterios de sostenibilidad tanto económica como medio ambiental y de eficiencia. Se concibe como un centro flexible, con la idea de que un mismo espacio pueda ser usado con distintos fines incluso a lo largo del mismo día.

Para 2019 el Ayuntamiento prevé incluir en los presupuesto una inversión de más de 2 millones de euros, “lo que podamos gastar”, dijo De la Torre y apuntó que espera que ya este próximo años pueda ejecutarse alguna parte del proyecto.