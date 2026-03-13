A prisión por intentar matar a un joven que se negaba a darle un carro con basura en Vélez

Enero de 2023. Un hombre se cruza con su víctima, de 24 años, empujando un carro de la compra cargado con objetos que el acusado considera de su propiedad. Le reclama que se lo devuelva, pero el joven defiende que esos enseres le pertenecen y alega que los ha recogido de la basura. Tras un enfrentamiento, el procesado le ataca “sorpresiva y fulminantemente por la espalda” con un arma blanca. Su intención, creen los magistrados, es “acabar con su vida”, y lo apuñala hasta en cuatro ocasiones, una de ellas en un pulmón. El condenado deberá pasar en prisión ocho años después de que el Tribunal Supremo haya ratificado la pena impuesta por un delito de asesinato en grado de tentativa.

El juez ve que lo sucedido aquella noche de un mes de enero fue un asesinato en grado de tentativa. Agresor y víctima habían mantenido una discusión inicial, tras la que el primero suavizó el tono de la conversación e incluso le invitó a entrar en su casa para fumar juntos un cigarrillo. El joven que después acabaría apuñalado rechaza la propuesta.

En ese momento, según la resolución judicial, vuelve a exigirle el carro de forma agresiva. Cuando el joven volvió a negarse y se giró para retomar su marcha, el agresor le asestó varias puñaladas con un objeto punzante: dos en la región cervical derecha, otra en el margen medio de la escápula derecha y una cuarta en el pulmón izquierdo. El ataque fue rápido y violento.

La víctima sufrió lesiones graves que requirieron asistencia médica urgente, ingreso hospitalario durante tres días y tratamiento médico-quirúrgico. Los informes concluyeron que las heridas comprometieron la vida de la víctima, cuyo riesgo vital solo pudo evitarse gracias a la intervención quirúrgica y al tratamiento aplicado durante su hospitalización. El joven tardó 30 días en sanar. Como consecuencia de la agresión, le quedaron varias secuelas físicas.

La Audiencia Provincial de Málaga condenó al acusado a diez años de prisión por tentativa de asesinato, además de diez años de libertad vigilada con prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y al pago de 12.264,73 euros de indemnización por los daños. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimó parcialmente el recurso de apelación y rebajó la pena a ocho años tras estimar parcialmente el recurso.

El condenado recurrió ante el Supremo alegando vulneración de la presunción de inocencia. Negaba, además, que tuviera ánimo de matar. La Sala de lo Penal rechaza todos estos argumentos y considera que existió prueba suficiente para sostener la condena, destacando la declaración de la víctima y la presencia de sangre del acusado en el lugar de los hechos. El Alto Tribunal también avala que hubo alevosía, ya que el ataque, por la espalda, ocurrió con un arma capaz de causar la muerte, dirigiendo varias puñaladas a zonas vitales del cuerpo.