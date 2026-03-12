Un hombre que huía de la Justicia amenaza con un cuchillo a clientes de un local en Mijas

Un hombre ha sido detenido después de protagonizar, presuntamente, un episodio de amenazas contra unos clientes que se encontraban en un local en Mijas. El individuo, que estaba siendo buscado por la Justicia, habría esgrimido un cuchillo con el que los habría amenazado.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado día 3, en un establecimiento situado en Camino Viejo de Coín, en la zona de Las Lagunas. Un aviso en la Sala alertaba de la presencia de un hombre que, presuntamente, intimidaba a un grupo de personas con un arma blanca, según ha relatado el propio cuerpo policial a través de sus redes sociales.

Al desplazarse hasta el lugar, los agentes encontraron a un sujeto discutiendo con varios clientes que se encontraban en el mismo negocio. Cuando la Policía se entrevistó con ellos aseguraron que el hombre les había amenazado momentos antes.

Tras proceder a su identificación, los agentes comprobaron que sobre él pesaba una orden judicial de detención en vigor. Durante el registro que llevaron a cabo los efectivos le incautaron distintas herramientas, entre ellas dos destornilladores, que coincidían con la descripción por los testigos.

Ante esta situación, y después de informarle de los derechos que le asisten como detenido, el sospechoso fue arrestado como presunto responsable de un delito de amenazas graves, además de por la requisitoria judicial existente. Posteriormente fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil para su puesta a disposición de la autoridad judicial.

Sabotaje nocturno en farolas para robar el cableado entre urbanizaciones

Esta semana, la Policía Local también informado de que ha detectado un posible sabotaje nocturno en farolas con la intención de robar, presuntamente, cableado en Mijas. Para ello, los vándalos, según apuntaban las pesquisas, se afanaron en desconectar los diferenciales que cada lleva independientes, para soltarlos todos y engancharlos a un vehículo, con el objetivo de sacar las líneas enteras. El Ayuntamiento ya trabaja en la reparación de la infraestructura.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la noche, cuando se registraron "actos de sabotaje" y un intento de sustracción de cableado en varias luminarias situadas en el camino que conecta la urbanización Lagar Martell con la urbanización La Cala Golf, según informó el Consistorio de Mijas a través de su perfil oficial en Facebook.

De acuerdo con la información municipal, los responsables manipularon los sistemas eléctricos de las farolas. Para ello, intentaron desconectar los diferenciales independientes instalados en cada punto de luz, de forma que pudieran liberar el cableado con la hipotética intención de engancharlo a un vehículo y extraer las líneas completas.

Desde el Ayuntamiento precisaron que los Servicios Operativos trabajaban desde que se tuvo conocimiento de lo sucedido en la reparación de la infraestructura afectada para evitar anomalías en el funcionamiento del alumbrado.