La carta de la jefa de Smassa: "Existe un correo de las posibles irregularidades del aparcamiento Pío Baroja desde su inicio"

"Existe un correo de las posibles irregularidades [del aparcamiento] Pío Baroja desde su inicio. Justamente antes de llevar al Consejo de Administración para su aprobación, por orden expresa del gerente, se continúa el procedimiento, pese al previo aviso de los asesores técnicos de las posibles irregularidades en las que se podía incurrir, y la propuesta por mi parte de la modificación de documentación necesaria", dice la jefa técnica de Smassa (la empresa que gestiona los aparcamientos públicos de Málaga) que ha abierto un protocolo de acoso contra el gerente de la empresa por presunto "acoso y presiones" para que firmase unas certificaciones de obra en contra de su criterio, en una carta dirigida al consejo de administración de la empresa.

Continúa denunciando la jefa técnica sobre estas "posibles irregularidades" en las obras del aparcamiento de la avenida Valle-Inclán, "atribuyendo además el director gerente el conocimiento de lo advertido de dos responsables municipales. A día de hoy persiste el problema de la financiación de la Obra Pío Baroja".

En la misiva, a la que ha tenido acceso Málaga Hoy, pide que se cree una "comisión de investigación por presuntas irregularidades en Pío Baroja y nuevas promociones". La misma, que se leyó en el consejo de administración celebrado el pasado viernes, asegura que la afectada, jefa de la Oficina Técnica de Smassa hasta que se desdobló, afirma haber interpuesto "una demanda por la modificación sustancial de mis condiciones laborales, al entender que es nula de pleno derecho".

Esta modificación surge de la división de la Oficina Técnica –que hasta el momento dirigía la afectada–, en dos: Departamento de Proyectos –que seguiría dirigiendo esta empleada– y Departamento de Obras –con un cargo de nueva creación, que supondría la contratación de un nuevo jefe del departamento–. La jefa denuncia que la misma "se ha realizado con total falta de transparencia, recibiendo un trato discriminatorio en comparación especialmente con otras jefaturas".

En cuanto a las "presuntas irregularidades", la jefa técnica señala que los consejeros soliciten en esa investigación interna que demanda "los datos totales: importes y conceptos gastados en la promoción Pío Baroja y lo previsto invertir en el año 2022 y 2023; estado de obra, informes de la dirección facultativa de las obras hasta agosto de 2022, y estado de la obtención del suelo a día de hoy. Y, sobre todo, previsión de financiación".

Añade la afectada que se solicite información acerca de la "sorprendente orden del gerente de inicio de cuatro nuevas promociones, por el elevadísimo gasto/inversión que ello conlleva, sin tener claro la forma de obtención del suelo, su financiación y la viabilidad comercial".

Durante el consejo de administración en el que se puso en conocimiento de los presentes la citada carta, se acordó que un técnico externo analizará las certificaciones firmadas por la jefa técnica de Smassa y que suponen el inicio del protocolo de acoso abierto contra el gerente de la empresa. En la misma, los representantes de la oposición en el Ayuntamiento pidieron una comisión de investigación de los hechos.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Manuel Díaz Guirado, gerente de Smassa, sin obtener respuesta por su parte. Díaz Guirado fue concejal de Urbanismo entre 2007 y 2011. Guirado fue imputado en el caso Piscina por un presunto delito de cohecho, aunque finalmente fue sobreseído. El ex edil utilizó durante 13 meses un vehículo que –según dijo–había comprado a uno de los adjudicatarios de la piscina de Puerto de la Torre, sin que el mismo estuviese oficial y formalmente a su nombre. Tráfico confirmó entonces que la transferencia no se formalizó hasta más de un año después. El alcalde dijo en el momento de su salida que "en política no sólo hay que ser honrado, también hay que parecerlo".