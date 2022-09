Un técnico externo analizará el trabajo de la jefa de Smassa supuestamente acosada

Un técnico externo analizará las certificaciones firmadas por la jefa técnica de Smassa (la empresa pública que gestiona los aparcamientos de Málaga) y que suponen el inicio del protocolo de acoso abierto contra el gerente de la empresa. En el consejo de administración de Smassa, celebrado la mañana de este viernes, se ha llegado a este acuerdo. Tras el mismo, Unidas Podemos ha pedido al alcalde –como presidente del consejo de administración– que se abra una comisión de investigación y el cese cautelar del gerente "para esclarecer los hechos que han motivado la apertura de un protocolo de acoso a raíz de la denuncia de una jefa técnica" de la empresa.

El concejal de Movilidad, José del Río, ha rechazado la posibilidad de crear una comisión de investigación política en una empresa que tiene participación privada –Empark y Unicaja cuentan con el 51% de las participaciones– "no se puede hacer", de la misma manera que niega en rotundo la posibilidad de cesar al gerente de la empresa cautelarmente.

El protocolo de acoso, según las alegaciones sindicales a los que ha tenido acceso este periódico, se activó después de que la jefa técnica se negase a firmar certificaciones de obra que suponían un incremento del presupuesto en los trabajos del parking Pío Baroja. En es momento, y durante un año, según afirman fuentes sindicales, "se presionó a la jefa técnica a firmar las certificaciones" por parte del gerente. Dichos documentos acabaron siendo firmados una vez se modificaron. Estos últimos documentos serán los que estudie el técnico externo, por eso mismo, indican fuentes sindicales, que no creen que sea una solución al problema, sino una "tapadera".

Además, denuncian que tras activar el protocolo de acoso, se dividió la Oficina Técnica, en dos: Departamento de Proyectos –que seguiría dirigiendo esta empleada– y Departamento de Obras –con un cargo de nueva creación, que supondría la contratación de un nuevo jefe del departamento–. En las sindicales alegaciones, a las que ha tenido acceso Málaga Hoy, los representantes sindicales denuncian que ambas prácticas "incumplen el convenio colectivo".

Es más, para la creación de este nuevo puesto, denuncian, "no consta ningún proceso selectivo", tampoco "consta que se haya incoado ningún proceso de promoción interna". Todo esto, según señalan los sindicatos, tendría la pretensión de apartar de estas funciones a la jefa técnica.

En el consejo de administración, el gerente habría asegurado que la relación con la jefa que activa el protocolo es buena y que solo se trata de “una pequeña reestructuración del departamento”, según fuentes presentes en el mismo.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Manuel Díaz Guirado, gerente de Smassa, sin obtener respuesta por su parte. Díaz Guirado fue concejal de Urbanismo entre 2007 y 2011. Guirado fue imputado en el caso Piscina por un presunto delito de cohecho, aunque finalmente fue sobreseído. El ex edil utilizó durante 13 meses un vehículo que –según dijo–había comprado a uno de los adjudicatarios de la piscina de Puerto de la Torre, sin que el mismo estuviese oficial y formalmente a su nombre. Tráfico confirmó entonces que la transferencia no se formalizó hasta más de un año después. El alcalde dijo en el momento de su salida que "en política no sólo hay que ser honrado, también hay que parecerlo".