Detectan en Málaga un aumento de los casos de Covid, pero no lo estiman alarmante

Mientras la gripe y la bronquiolitis caen en picado en cuanto suben las temperaturas, el Covid no atiende a estaciones. De hecho, los sanitarios detectan un incremento en las últimas semanas de esta infección. De manera que los contagios de coronavirus tienen un comportamiento de dientes de sierra. Y ahora toca hay un ascenso. “Hay un repunte ligero en esta semana respecto a la anterior”, confirma el jefe de Neumología del Hospital Clínico, José Luis Velasco. Alude a un incremento de hospitalizaciones que, aclara, se corresponde al aumento de casos entre la población.

Pero el especialista se apresura a precisar que “no hay motivo de alarma” porque, al menos de momento, el Covid cursa como un resfriado; con fiebre, tos y mocos. Además, insiste en que los ingresos no son por coronavirus, sino con coronavirus. “Son ingresos de personas que tienen patologías previas y se ponen malas. Al hacerles los análisis de rutina porque tienen fiebre se detecta que tienen Covid”, explicó. Pero hizo hincapié en que la causa del ingreso y de que se prolongue su hospitalización no este virus, sino sus patologías de base. El perfil de estos pacientes es el de personas mayores y vacunadas de coronavirus.

Pero Velasco recuerda que este pasado invierno ha habido más hospitalizados por gripe que por cuadros de Covid. Los especialistas ya llevan bastante tiempo insistiendo en que este patógeno se ha sumado, como uno más, al abanico de infecciones respiratorias. La diferencia es que el coronavirus, a diferencia de otras, no tiene un comportamiento estacional.

El incremento de contagios de Covid se viene detectando desde hace varias semanas. El último informe del Instituto de Salud Carlos III sobre las Infecciones Respiratorias confirma las subidas y bajadas de casos como en dientes de sierra. Las tasas de hospitalización por este virus permanecían bajas hasta poco antes de Navidad. Tras un ligero incremento a partir de entonces y hasta después de Reyes, los ingresos hospitalarios volvieron a caer y se situaron por debajo de un caso por 100.000 habitantes hacia finales de enero.

Sin embargo, en Andalucía, en las últimas semanas, se observa “un nuevo aumento”, según el informe del instituto dependiente del Ministerio de Sanidad. Exactamente, en el periodo del 13 al 19 de mayo, la tasa es de 2,8 hospitalizaciones por 100.000 habitantes.

La Administración sanitaria andaluza recomienda a la población vulnerable (enfermos crónicos, mayores de 65 años, profesionales sanitarios y sociosanitarios) la protección frente al Covid con las herramientas que ya demostraron su eficacia durante la pandemia, como son la higiene de manos, la mascarilla y la distancia social cuando se muestren síntomas de enfermedad respiratoria.

Hay que tener en cuenta que a nivel comunitario las estadísticas no recogen ya todos los contagios porque numerosas personas que contraen el virus –al no estar graves y pasar la infección como un mero resfriado–, en la mayoría de las ocasiones ni siquiera se hacen la prueba. De modo que la gran parte de casos no son diagnosticados ni se contabilizan.

Frente al comportamiento de montaña rusa del Covid, la gripe se constata una vez más como un virus estacional. Tuvo su pico de ingresos hospitalarios en la primera semana de enero, con 10,1 casos por 100.000 habitantes. Pero desde entonces fue cayendo progresivamente. En la semana 20 de este año –la que va del 13 al 19 de mayo–, la tasa de hospitalización se situaba en 0,3 casos por 100.000 habitantes.

También el virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, experimenta un incremento en el periodo de otoño e invierno, pero luego comienza a decaer. Según el informe del Instituto Carlos III, en Andalucía comenzó el incremento de hospitalizaciones por VRSen torno al 20 de noviembre. A partir de ahí fue creciendo hasta su pico máximo, en la primera semana de enero, con 5,0 ingresos por 100.000 habitantes. Desde entonces hay una disminución clara y en el último periodo del que hay datos –del 13 al 19 de mayo–, la tasa está en 0 por 100.000.