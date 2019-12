La catedrática de Álgebra Mercedes Siles, en el top del liderazgo femenino

Visibilizar el talento femenino y reivindicar el acceso de las mujeres a espacios de decisión. Con ese objetivo nació hace ocho años la lista Top 100 Mujeres Líderes en España auspiciada por Mercedes Wullich, experta en liderazgo femenino. En esta edición, la catedrática de Álgebra de la Universidad de Málaga Mercedes Siles ha entrado dentro del ranking en el apartado de académicas e investigadoras.

De esta forma, la docente ha sido valorada como una de las diez profesionales más destacadas del país, lo que ha supuesto también un reconocimiento a su campo de acción, las matemáticas. “Que me incluyan en una lista como ésta me ha dado una gran alegría, ha sido una satisfacción porque supone una palmada en la espalda, un aliciente para continuar porque significa que lo estás haciendo bien”, apunta Mercedes Siles.

Y destaca que también supone ensalzar las matemáticas como disciplina. “Son una herramienta muy potente en todos los ámbitos, tienen una gran importancia, de hecho, su impacto socioeconómico en el PIB del país es superior al 6%”, comenta la catedrática. Los números y su relación entre ellos están, como sostiene Siles, “en todos los niveles de la vida, en todos los órdenes, es lenguaje de otras disciplinas”.

Siles es la única catedrática de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UMA. Así que “hay mucho trabajo que hacer” para conseguir la igualdad en el ámbito académico. Por esto destaca que se hagan este tipo de iniciativas, “para que niñas y mujeres vean que estamos ahí, que se pueden dedicar a la ciencia y que ésta tiene un reconocimiento social”, destaca. “Todavía voy a mesas redondas, a congresos, en los que la mujer está en minoría o, incluso, ausente”, señala.

Descenso de mujeres en los estudios de Matemáticas

Todo comienza desde la base y en los estudios universitarios llevan años notando un descenso de matriculadas en grados como Matemáticas y la mayoría de las ingenierías. “Hay niñas que en su entorno no tienen apoyo, que les hacen ver que no están dotadas para las ciencias o las ingenierías y eso hace mucho”, considera Siles. También parece tener efecto el afán no competitivo de la mujer.

“Cuando no se exigía tanta nota para entrar en la carrera de Matemáticas había más mujeres, ahora que se accede con más de 10 hay muy pocas, igual que en los dobles grados con Informática y Telecomunicaciones, parece que cuando hay competitividad disminuye su interés, ellas mismas se autolimitan”, estima la catedrática.

El cambio de patrones se antoja muy complejo pero es algo que debería de iniciarse a edades lo más tempranas posible, en el seno de la familia y en los primeros años de escuela. “El número de salidas profesionales de Matemáticas es infinito, con las nuevas tecnologías y el ámbito digital hay profesiones que no tienen ni nombre todavía y las chicas tienen mucho que decir, ellas tienen que estar en la revolución digital, porque para tener el mundo que les gusta tienen que estar donde se crea”, indica la catedrática, que actualmente lleva dos líneas de investigación.

Sus líneas de investigación, grafos y álgebras de evolución

Una de ellas es álgebras asociadas a grafos. “Los grafos se utilizan desde el transporte de mercancías a las redes sociales y lo que hacemos es algo más teórico, a un grafo le asociamos una estructura algebraica y vemos la relación que hay entre dicha estructura algebraica y dicho grafo”, comenta Siles.

La otra línea son álgebras de evolución. “Las álgebras lo que hacen es modelar la genética no mendeliana, es decir, la que no se hereda como el color de los ojos o del pelo, por ejemplo el sexo de los cocodrilos que no depende de la genética, sino de factores aleatorios, como la temperatura del agua, o la reproducción de la escherichia coli, una bacteria que se comporta según condiciones ambientales”, añade la investigadora.

En estas líneas de trabajo no está sola. “Colaboramos con instituciones y expertos de Brasil, Estados Unidos, Irán, Turquía, Marruecos, somos un grupo muy internacional”, señala. Otra parte fundamental para esta científica son sus clases, ya que le apasiona la docencia. Este año imparte Estructuras Básicas del Álgebra en el grado y en el máster Teoría de Representación.