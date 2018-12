CCOO y UGT de Málaga exigen a las empresas un plan contra la siniestralidad laboral

Los sindicatos CCOO y UGT han mantenido este jueves una concentración en Málaga capital para lamentar del accidente laboral de ayer miércoles en Torre del Mar –pedanía de Vélez Málaga–. Allí, exigieron un plan de choque contra la siniestralidad laboral, al tiempo que demandaron que las empresas cumplan con la legislación en materia de riesgos laborales y que la Inspección de Trabajo aumente los controles en los centros.

La muerte del trabajador de Torre del Mar supone la número 11 en lo que llevamos de año en la provincia de Málaga. En comparación con el año pasado, de enero a septiembre fallecieron 16 personas. Según han explicado los sindicatos, el trabajador, de 34 años, estaba realizando labores de carga y descarga de materiales de obra en una terraza de una casa cuando, por motivos que se investigan, se desprendió al vacío el pequeño montacargas –llamado maquinillo–, arrastrando al hombre y provocando su muerte.

Tanto el secretario de Construcción y Sevicios de CCOO Málaga, Juan Rueda, como el secretario de Empleo y Formación de UGT, Francisco Villodres, han recordado que la salud y la integridad en el tajo es un derecho. Al tiempo, han alertado de que la siniestralidad laboral ha ascendido “en todos los sectores productivos”, en concreto un aumento del 9,71% entre enero y septiembre respecto al mismo periodo del año anterior.

En el sector de la construcción, que es donde trabajaba el recién fallecido, advierten que el panorama en materia de riesgos laborales es “desolador” y “desproporcional al crecimiento en mano de obra que está teniendo”. En este periodo, según los datos que manejan los sindicatos, se han producido un 30% más de accidentes con baja, 12 puntos más que la media andaluza en el sector que se sitúa en el 22%.

“Vamos a exigir que las empresas que no cumplan la prevención sean denunciadas. Es inasumible que ocurra este tipo de cosas y sobre todo en la construcción”, ha criticado Rueda. Villodres ha agregado, por su parte, que existen “determinados sectores y empresas que no se llevan los planes de prevención con el rigor que se debería, y no se actúa para que los trabajadores tengan los mecanismos de protección que exige la ley”.