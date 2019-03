Un centenar de taxistas se concentran en Málaga para pedir más celeridad en el borrador de los VTC

Un centenar de taxistas se han concentrado esta mañana en la puerta de la Delegación Provincial de Fomento de la Junta de Andalucía para reclamar al gobierno andaluz una mayor celeridad a la hora de redactar el borrador para regular los vehículos de alquiler con conductor, los famosos VTC que están siendo utilizados por firmas como Uber o Cabify.

La concentración se ha iniciado a las 10 de la mañana y apenas había una decena de personas, aunque posteriormente se han ido incorporando más hasta las 12:00, cuando concluyó. Jesús Báez, portavoz de los taxistas, ha señalado que se han reunido con la delegada provincial de Fomento, Carmen Casero, durante unos 45 minutos y han salido con buenas sensaciones, si bien todo el proceso se lleva directamente desde Sevilla. "Casero no se ha comprometido a nada porque la decisión depende de Sevilla pero sí ha mostrado bastante sensibilidad, le hemos informado de toda nuestra problemática y se han atendido nuestras dudas", ha subrayado Báez.

Los taxistas se reunieron con la nueva consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en febrero y se acordó que la Junta de Andalucía haría un borrador para regular los VTC, aunque se dio 45 días de plazo para presentarlo. Los taxistas consideraban que ese tiempo era demasiado excesivo y pedían que se redujera para que, mientras tanto, no se siguiera disparando el número de VTC en Málaga. Báez ha reconocido hoy que "los 45 días no se pueden reducir pero al menos pedimos que no se pierda el eje del debate, es decir, la regulación de los VTC". El portavoz de los taxistas se refiere a que en las reuniones con la Junta se viró el debate hacia la modernización del taxi "y eso no puede ser una excusa para desregularizar nuestro sector y no regular los VTC".

Báez ha recordado que Málaga es una de las zonas de España más afectadas por el fuerte crecimiento de los VTC ya que la ley afirma que debe haber uno por cada 30 taxis y en Málaga la proporción es prácticamente de un VTC por cada dos taxis. También ha señalado que han convocado otra protesta el próximo lunes también ante la puerta de la Delegación.