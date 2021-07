El Centro Guadalmedina de Málaga se destinará a pacientes con trastornos alimenticios

El Ayuntamiento de Málaga ha autorizado la reforma del Centro Guadalmedina solicitada por la Junta de Andalucía para atender a pacientes con trastornos alimenticios. Mediante esta actuación pretenden realizar diferentes trabajos para poder albergar el Área de Hospitalización de la Unidad de Trastorno de la Conducta Alimentaria del Hospital Universitario Regional de Málaga. Esta unidad, ubicada en el Civil pero perteneciente al Hospital Regional, no tiene delimitado en espacio específico y diferenciado de hospitalización, por lo que su ingreso suele derivarse a plantas en las que conviven pacientes de otras especialidades.

La situación sanitaria derivada de la pandemia provoca que dichos pacientes "tengan riesgo de contagio tanto de Covid como de otras patologías, y esto tiene gran importancia al tratarse de población inmunodeprimida y con menor resistencia a las infecciones", argumenta el acuerdo de la Junta de Andalucía. Además, considera que el hecho de tener una planta específica para ellos liberaría espacios de otros dispositivos que podrían ser de utilidad en caso de un incremento de la demanda asistencial secundaria a la situación pandémica.

Con esta reforma, que tendrá un coste de 610.000 euros y llevará unos 4 meses de ejecución, se pretende "dar respuesta" a las necesidades de camas de hospitalización para estas patologías y a los "más que probables" incrementos asistenciales que puedan ir surgiendo según el desarrollo de la pandemia Covid-19. Aludiendo a que "siguen vigentes las circunstancias que justifican la emergencia sanitaria", el proyecto carece de parte de la documentación técnica necesaria.

Así, y según recoge el texto del Ayuntamiento, la documentación técnica aportada no tiene carácter de proyecto básico ya que "no incluye los documentos propios de tal documento, ni se encuentra visado o firmado por técnico competente. De hecho, de las firmas escaneadas se desconocería todo de no ser porque se han acompañado certificados normalizados". De igual modo, "el documento presentado contiene una breve descripción de los trabajos a efectuar con dos planos sin firmar que indican estado inicial y final tras las actuaciones en planta baja".

Entre los documentos presentados no se encuentra "plano de situación, ni de ubicación dentro del recinto (por lo que se desconoce qué parte del Hospital Civil es la afectada), ni se acompaña resumen del presupuesto en relación a las obras descritas, ni se incluye normativa sectorial alguna (entre la que se echa especialmente de menos las justificaciones relativas a accesibilidad, protección contra incendios y código técnico)".

Como conclusión se recoge que la documentación aportada es más propia de un "anteproyecto con una declaración de intenciones que de un proyecto". Sin embargo, en dicho escrito "se hace constar que dada la situación de emergencia de las obras, el Servicio Andaluz de Salud ha aportado un boceto de proyecto cuyo contenido ha sido suficiente para que el técnico municipal pueda reconocer la conformidad de las obras proyectadas con el planeamiento vigente, por lo que se estima innecesaria la presentación de nueva documentación técnica al respecto".

El Centro Guadalmedina se encuentra entre los terrenos cedidos a la Junta de Andalucía para la construcción del tercer hospital. Como la cesión de los terrenos conlleva la ocupación de zonas destinadas a otros servicios, se produjo la asunción de competencias por parte de la Junta de Andalucía respecto a la atención de los pacientes de los internos que allí se atendían.

El pasado enero este espacio ya fue habilitado para poder albergar a pacientes con Covid. Fueron más de 60 camas las que se pusieron a disposición de la sanidad para hospitalizar a pacientes leves.