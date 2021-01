El Centro Guadalmedina junto al Hospital Civil habilita 60 camas para pacientes leves de Covid

Aunque llevan dos días de ligero descenso, esta semana las hospitalizaciones por Covid en Málaga han llegado a sumar 942, muy cerca del temido millar. La presión hospitalaria ha aumentado en toda Andalucía, que registra las cifras más altas de toda la pandemia. Por ello, los planes de contingencia están dotando de más camas a la sanidad malagueña, entre ellas las 60 que se han puesto en marcha este sábado en el Centro Guadalmedina, junto al Hospital Civil.

Se trata de un edificio, cedido por la Diputación de Málaga para ponerlo al servicio de las autoridades sanitarias, de 3.800 metros cuadrados que cuenta con 19 habitaciones de hospitalización, así como espacios de trabajo para enfermería y facultativos.

Tiene dos plantas y habitaciones con todo el equipamiento necesario para tratar a 60 pacientes con síntomas leves de la enfermedad, según ha comentado en la inauguración del espacio el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.

"Seguimos dejando el Hospital Civil como un hospital libre de Covid, con camas para pacientes de otras patologías, pero con este lugar independiente para tratar pacientes que cursen con levedad. Con esta actuación nos anticipamos, de nuevo, a las consecuencias de la tercera ola, que está siendo la peor", ha agregado Bendodo.

El consejero de la Presidencia ha subrayado que en Málaga "contamos con las 200 camas del hospital provisional de Carranque que se habilitaron en la primera ola que no se ha tenido que utilizar, pero ahí está por si hiciera falta".

Además, ha señalado, en el Hospital del Guadalhorce se han instalado 80 camas ampliables hasta 100, y recuperamos 30 camas en el Materno y 30 en el Hospital Regional. "En el Pabellón A se prevén otras 20 camas ampliables a 30 y en una semana habrá otras 34 en lo que era el antiguo salón de actos del Hospital Clínico", ha indicado el consejero.

Más restricciones para "salvar vidas"

Elías Bendodo ha apuntado este sábado en Málaga que Andalucía ha registrado los peores datos de pandemia con el mayor número de hospitalizaciones -4.533- y de contagios en una sola jornada, con casi 7.900 nuevos positivos. "Pido máxima precaución a los andaluces, el virus se sigue transmitiendo y esto se traducirá en nuevas hospitalizaciones y muertes".

"Necesitamos que el Gobierno nos deje utilizar todas las herramientas, estamos peleando con un brazo atado a la espalda", ha dicho Bendodo. Y lamenta no les permitan "tomar otras restricciones". "Estamos dispuestos de asumir el desgaste si se trata de salvar vidas, pero nos tienen que dar herramientas para ampliar el toque de queda o los confinamientos domiciliarios en base a la tasa de incidencia", ha añadido.

Campaña de vacunación

El consejero ha afirmado que "no hay vacunas suficientes para desarrollar nuestro plan de vacunación porque el Gobierno de España no nos manda vacunas suficientes, entiendo que la UE no se las manda a España ni las farmacéuticas a la UE".

También ha apuntado que continúan con el plan de reservar entre un 15 y un 20% de las dosis que llegan a Andalucía para garantizar el suministro de la segunda dosis en caso de desabastecimiento. "Si no hubiéramos hecho esto, hace tres días 10.000 profesionales sociosanitarios se hubieran quedado sin su segunda dosis", ha aclarado.

Desde finales de diciembre y hasta este pasado lunes han llegado a los almacenes de Sevilla y Granada un total de 330.980 dosis y se han administrado 298.041. Esto supone que de las dosis hábiles se han inyectado el 96%. En Andalucía hay más de 77.700 personas inmunizadas y supone un 25% de los inmunizados en España.