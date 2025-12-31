Muere un hombre atropellado por un Cercanías en Málaga

Un hombre de unos 60 años de edad ha muerto esta tarde tras ser arrollado por un tren de Cercanías en las proximidades del apeadero de Los Prados, según han confirmado a este periódico desde el 112. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), a través de un mensaje en las redes sociales, informaba a las 17:00 de que la circulación en las dos vías se encontraba interrumpida por el atropello. El suceso ha afectado a los trenes de media distancia y a la C-2, la línea que conecta la capital de la Costa del Sol con Álora, que han permanecido detenidos en sus estaciones. Sobre las 19:30, la circulación se restableció con normalidad.

Hasta la zonas se han desplazado los servicios de emergencias y de la Policía Nacional, que han abierto una investigación para esclarecer las causas del atropello y el motivo por el que la víctima se encontraba en ese punto.