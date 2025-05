La científica malagueña Sehila González, sobre la fusión nuclear: "España puede ser un país puntero en Europa y en el mundo"

Málaga/La científica malagueña Sehila González de Vicente es una de las voces más influyentes a nivel internacional en el campo de la fusión nuclear. Con una sólida formación académica ha dedicado 20 años a la investigación, el desarrollo tecnológico y la estrategia global en energía de fusión. Actualmente dirige el programa de fusión de la organización internacional Clean Air Task Force (CATF), desde donde impulsa políticas, alianzas y tecnologías que buscan hacer realidad una fuente energética sostenible. La Térmica acogió por segundo año consecutivo la reunión anual del equipo de Energía de Fusión de la organización estadounidense. La física defiende que el desarrollo de esta tecnología y su implementación "mitigaría sucesos" como el apagón del lunes, que "pueden paralizar un país durante horas".

Pregunta.¿Sobre qué tratan estas jornadas?

Respuesta.La primera reunión la tuvimos en Londres y gracias al apoyo de la Diputación de Málaga y de la Fundación Rincón, la hacemos aquí en Málaga, en La Térmica. Yo soy de aquí y entonces pensé que así no tenía que coger el avión por una vez y la gente venir aquí (risas). Yo trabajo para una fundación americana que se llama Clean Air Task Force, que empezó un programa de energía de fusión hace un par de años, me contrataron a mí como directora. Lo que hacemos en el programa es analizar los elementos que son necesarios para que la fusión vaya del laboratorio a la industria, que se transforme en una industria. ¿Qué hace falta ¿Cómo podemos ayudar en ese aspecto? ¿Qué están haciendo las empresas? ¿Qué están haciendo los laboratorios? ¿Cómo los coordinamos y qué más hace falta? Esa es la idea de mi programa, mirar eso y coordinarlo lo más posible y de ahí que hagamos esta reunión, donde tengo a todos los componentes de mi programa y representando el de la industria y de la academia. Antes estábamos analizando un modelo de costes que hemos estado desarrollando en el último año y medio, donde por primera vez integran todos los costes que operan en una máquina de fusión. No solamente los costes de la tecnología, que por supuesto van, pero también lo que implican los aspectos regulatorio y eso le tiene que darle al proveedor del sector de una herramienta que le ayuda a discutir cuál es el coste que te afecta más, cómo te afectarías si baja el precio de tal, coste final por kilovatios... Cosas de ese tipo. También tenemos parte de un proyecto internacional de una base de datos para materiales. Uno de los elementos críticos para que la fusión se convierta en una realidad es tener datos de los materiales con el que se va a construir la máquina. Esos datos hacen falta porque tú tienes que saber cuánto te va a aguantar tu acero o cuánto te va a aguantar tu primera pared, cuánto te va a aguantar todo el componente, igual que cuando se construye un coche, que está bien estudiado, pero en el caso de la fusión, no. Hacen falta esos datos y tenemos un proyecto a nivel internacional para hacer una vase de datos, integrar todos los datos existentes y ya integrar elementos de Inteligencia Artificial que haga que esa base de datos sea más fácil navegable, que provea una información más adecuada y que luego con esos datos también podamos extrapolar información. Tenemos aquí este diálogo entre el sector privado, sector público y lo que nosotros hacemos y eso es lo que nos gusta, porque al final nosotros trabajamos con la fusión para que sea una realidad.

P.Ha hablado de la Inteligencia Artificial ¿Cómo se podría implantar eso?

R.La Inteligencia Artificial está jugando ya un papel superimportante en el desarrollo de la energía de fusión, porque tú antes primero diseñabas y luego construías, las testabas, cogías los datos, hacías un diseño mejor con los datos que tenía... Todas esas interacciones se reducen muchísimo con la Inteligencia Artificial, porque mucho de eso lo puede hacer in situ. Eso quiere decir que te gastas mucho menos dinero, porque no tienes que construir nada, optimizas tu diseño antes de la construcción, mucho mejor que si tuvieras que hacerlo de forma manual, con lo cual vas mucho más rápido. Además, el diseño al final está mucho más optimizado con lo cual es mucho mejor y saca unos datos mucho más valiosos. Eso a la fusión le está ahorrando muchísimo dinero y muchísimo tiempo.

P.O sea, que ese es el camino a seguir, ¿no?

R.Es una herramienta que se está convirtiendo en fundamental si se quiere progresar rápido y está disponible, no hay ningún problema en utilizarla. De hecho, clinar tasford publicó un report que nos patrocinó Amazon World Service el año pasado en la cop, sobre cómo la Inteligencia Artificial está ayudando a la fusión a ir más rápido.

P.¿Qué es la fusión nuclear? Porque al escuchar "nuclear" ya nos ponemos la pano en la cabeza.

R.La gente escucha nuclear y piensa en fisión, por eso la gente de fusión siempre hicimos "energía de fusión" o "fusión", porque no tiene nada que ver. En fisión tienes uranio y plutonio, son átomos pesados, y tú tienes un dispositivo, una máquina, un reactor que divide el átomo. En fusión es lo contrario: tienes hidrógeno, que es el átomo más ligero, o isotopos de hidrógeno, y tú necesitas una máquina donde no dividas nada, sino que una. Unir dos núcleos es muy complicado. Necesitas alcanzar una temperatura de cientos de millones de grados. Si la máquina no está en condiciones óptimas, no se produce ninguna reacción en cadena y no funciona. Es totalmente lo lo opuesto, y no tiene nada que ver. La gente asocia nuclear, algo que siempre ha sido conocido como nuclear a la fisión y es normal porque tiene una herencia, pero en fusión para bien o para mal, no tenemos herencia.

P.Desde hace unos años se está hablando de sostenibilidad, y ustedes siguen ese camino también, porque es más sostenible, ¿no?

R.La energía de fusión es totalmente sostenible, no emite CO2, es segura y no tiene residuos de alta actividad. Es una energía segura y firme que te puede proveer energía todo el tiempo y además hace un uso bastante reducido de las tierras, no es algo como la solar o la eólica, donde tú necesitas muchos kilómetros cuadrados para generar kilovatios. Tiene una densidad energética muy grande, porque cuando se produce el déficit de masa, cuando se unen los dos núcleos, la cantidad de energía que se desprende es muy grande.

P.¿Para qué se está usando ahora y para qué se puede usar en un futuro próximo?

R.La energía de fusión no está disponible ahora de forma comercial, se está desarrollando. ¿Para qué se puede utilizar en un futuro próximo? El otro día estaba discutiendo eso con gente en un comité y yo diría que, principalmente, para cualquier uso de energía intensivo, porque tú realmente vas a poder proveer de forma estable un montón de energía. Para un centro de datos es perfecto, para cualquier energía industrial electroquímica que necesiten mucha energía de forma firme y que no tenga ningún altibajo... En cualquier tipo de aplicación que se requiera una energía firme y bastante potente, la fusión es una combinación perfecta.

P.¿Cómo ha llegado una malagueña a un proyecto tan grande y tan internacional?

R.Estudié física en Madrid, hice ahí el doctorado, lo hice en el clema, y ahí fue donde me metí en el mundillo de la fusión. Yo hice al doctorado en materiales para fusión. La fusión es muy internacional, en el momento que uno llega a fusión, ya empieza a ir a conferencias, a trabajar con gente de un laboratorio de un sitio, de otro... Ya estás en el ambiente internacional. Luego que acabes en Estados Unidos, en Alemania, en Japón... Da igual, pero tú ya estás en un ambiente internacional, la fusión siempre ha sido internacional.

P.¿Siempre le ha llamado la atención estudiar la fusión?

R.No, cuando empecé la carrera no sabía que existía la fusión, cosa que está mal porque deberían hacer más propaganda, pero poco a poco. Empecé a estudiar la carrera porque me gustaba la física, me gustaban los materiales, me gustaba la energía y tal. Cuando yo estaba en tercero o por ahí estaba muy de moda el tema de los semiconductores, porque era cuando el boom de las tecnológicas y el elemento tecnológico físico eran los semiconductores. Me gustaban los temas de materiales y la energía y me salió una beca de doctorado en el CMA sobre materiales para fusión, que yo ni la había visto, me lo dijo una compañera de la carrera. Lo vi y decidí pedirla y ahí empezó todo. Ya me informé y, efectivamente, esto está interesante. A partir de ahí, siguió todo lo demás.

P.¿Qué es lo que más le llamó la atención y que ha ido descubriendo a lo largo de su trayectoria?

R.Lo que más me llamó la atención de la fusión es la comunidad que hay internacional que se dedica a eso y que ahora está creciendo, por suerte, porque la fusión desde hace unos 7 u 8 años se está afianzando más en la parte industrial y comercial, que no solamente en el laboratorio, cuando yo empecé era solamente en el laboratorio. Pero era el espíritu que había de colaborar. Todo el mundo sabe que la fusión es algo complicado y difícil y que un país o un laboratorio no puede hacerlo todo. Había muy mucho espíritu de colaboración, y eso me gustó. Es algo que cuando yo estaba haciendo el doctorado ya lo capté y me gustó. Y sigue habiendo todavía a día de hoy. Incluso con la empresa privada sigue habiendo todavía espíritu de colaboración, aunque cada uno tenga su proyecto y su interés e inversiones.

P.La colaboración es importante, sobre todo si es un proyecto que puede cambiar el futuro.

R.Afectará para bien a todo el mundo. De hecho, una de las cosas que hacemos en Clean Air Task Force es intentar introducir países que no tienen ningún programa de fusión a que quizás quieran empezar en sus universidades o en su regulador, introducir temas de fusión, porque en un momento dado lo mismo no la desarrollas tú, pero la usas y vas a tener que tener un marco regulatorio, vas a tener que tener a un ingeniero y a gente que lo opere. Este año fuimos en enero a Abu Dhabi y a finales de año también queremos ir a algún sitio del sur global.

P.¿Qué mejoras directas puede provocar la fusión?

R.Una de las mejores mejoras directas que puede aportar la fusión es tener una fuente de energía segura, porque no depende de comprar petróleo aquí ni allí ni nada de esto, y que funcione todo el tiempo y no dependa de si hace sol o hace viento, no dependes de la naturaleza en ese. Tú eres capaz de generarla cuando quieras y no dependes tampoco de ningún país que te proporcione el combustible. Yo creo que eso sí que va a suponer un cambio. Tener una energía firme, vas a tener que reducir la red y la necesidad de la red porque vas a tener algo que es capaz de proporcionarte algo todo el tiempo. Y por la parte estratégica, cuando tú eres libre de ataduras, de tener que comprar gas o petróleo, depende del país en el que estés, puede suponer un cambio importante. Si Alemania no tuviera la dependencia del gas que tiene, su economía no se estaría rescindiendo tanto, por ejemplo.

P.Claro. Países que dependen de otro...

R.Energéticamente, dependen de otro país. Del que sea. Hoy es Rusia, mañana puede ser Argelia. El que sea. Tú ahí, desarrollando la energía de fusión, esta dependencia, la mitigas por completo.

P.Es difícil decir un margen de tiempo, pero ¿a cuántos años vista está previsto más o menos que salga?

R.Manejan sobre 10 o 15 años. En la próxima década va a haber máquinas de fusión comercial. No falta tanto tiempo.

P.Ya mismo.

R.Siempre se ha hablado de 30 años, pero eso era antes, ahora todo ha cambiado. Tenemos herramientas nuevas, tenemos la Inteligencia Artificial, tenemos materiales nuevos... Con las herramientas que tenemos hoy, esto es real, no es dentro de 30 años. De ahí que hay inversores que ya han puesto su dinero. Antes no ponían dinero porque era una cosa de laboratorio. El capital privado, desde que empezó la industria de la fusión, hay un capital acumulado invertido de 9 billones de dólares. No creo yo que quieran lo inversores perder 9 billones de dólares.

P.¿España es un país que está preparado para la fusión?

R.España es un país que podría estar muy preparado para la fusión, porque tenemos elementos para estar preparados. En Sevilla hay un grupo increíble y tiene una hoja de ruta para avanzarlo. En Granada, en Madrid está el laboratorio nacional de fusión, donde yo hice la tesis. Hay empresas privadas que proporcionan equipamiento de producción, piezas para Japón... Tenemos bastantes cosas. Tenemos que organizarnos mejor, tenemos que tener políticas adecuadas, pero sí que hay un montón de elementos que si los combinamos bien, España puede ser un país puntero en Europa y en el mundo.