Las clases particulares, una prioridad para las familias en Málaga pese a la subida de los precios

La demanda de las familias para que sus hijos tengan clases particulares no para de crecer. En muchos hogares hacen esfuerzos para que los jóvenes tengan ese apoyo extra para seguir formándose ya sea para reforzar los conocimientos adquiridos en clase, aprender idiomas o música. Academias malagueñas señalan que aunque han subido los costes de muchos servicios y la población tiene más gastos, las familias siguen apuntando a sus hijos en sus centros. En este sentido, en España el gasto total que se hace en esta educación en la sombra asciende hasta los 1.700 millones de euros.

El Centro de Políticas Económicas, EsadeEcPol, ha realizado una radiografía del mercado de la educación en la sombra, las clases particulares, de España. De este modo, sus conclusiones las ha sacado de la Encuesta de Gasto de Hogares en Educación (EGHE) y la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), ambas realizadas por el INE en 2019/20.

Estas clases particulares, que también se les llama educación en la sombra, sigue diferenciando a los hogares más ricos, pero se ha extendido en gran medida entre las familias con menos ingresos. Tanto en la pública como en la privada, según esta encuesta, el gasto medio por alumno de los hogares más ricos triplica el de los hogares más pobres. De este modo, se asume que de cada tres euros gastados en clases particulares en España, dos van para ampliar y perfeccionar y uno para reforzar y recuperar. Asimismo, esta encuesta considera que las clases de idiomas como las de arte estarían relacionadas con la función “ampliar y perfeccionar” de la Educación en la Sombra, y que las clases sobre las demás materias del currículum son en su mayoría de “refuerzo y recuperación”.

En este sentido, señalan que el gasto total de los españoles ascendió a 1.700 millones de euros y del total de estudiantes que hay en el país un 47% acudían a estas clases, un 46.5 por ciento de los alumnos en la red pública y un 50.1 por ciento en la red concertada. En cuanto al gasto medio que hacen las familias españolas este asciende a los 270 euros por curso escolar, siendo el más alto el de la Comunidad de Madrid, con 350€ de media y el más bajo el de Castilla la Mancha con 153€.

Los idiomas concentran el 46 por ciento del gasto en clases particulares y son la prioridad número uno en el gasto de las familias españolas en educación en la sombra. En cuanto al gasto en educación en la sombra en Infantil y Primaria es similar en la pública y la concertada, e incluso en la privada, tanto en términos de gasto medio por alumno como en el tipo de clases particulares. En cambio, en la ESO y Bachillerato, el gasto por alumno sube un 50% en la concertada en comparación con la pública, y se triplica en la privada. Otra diferencia se encuentra en la proporción que se dedica a las clases particulares de las materias curriculares centrales: mientras que es prácticamente inexistente entre los alumnos de la privada, alcanza un 30% del total en la red concertada y algo más del 40% entre los estudiantes de la pública.

En cuanto a Andalucía el gasto medio en clases particulares que hacen las familias por cada hijo ronda los 200 euros. De este total, 74 se destinan a materias curriculares centrales, 97 euros a estudios no reglados de idiomas, 25 euros a estudios no reglados de enseñanzas artísticas y el resto a otras formaciones. Asimismo, el porcentaje total de estudiantes andaluces que acuden a academias es del 45%, según los datos del 2019/2020 utilizados por EsadeEcPol.

Málaga cuenta con numerosas academias de idiomas, de refuerzo de todas las materias en todos los niveles educativos, incluyendo la Universidad. La Academia Nueva Málaga lleva abierta unos 20 años y tiene en torno a unos 80 alumnos. El precio al mes de este centro depende de las horas que el niño pase en clase, por lo que oscila entre los 40 y los 100 euros. En este punto, Silvia Álvarez, la dueña de la academia, asegura que “para las familias la educación de sus hijos es primordial”, por lo que señala que aunque han subido los precios de muchos servicios, como la luz, el combustible o los alimentos, las familias están dispuestas a pagar lo necesario por la educación de sus hijos.

María García es la dueña de Espacio Educativo Meraki, una academia de refuerzo con alumnos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y de la Universidad. Hasta el año pasado tenía solo 30 alumnos y trabajaba sola, pero para este curso 2022/2023 ha subido de tal forma la demanda que ya cuenta con 100 estudiantes y ha contratado a dos personas más. En cuanto a las asignaturas que más demandan están matemáticas, lengua e inglés, pero algo que le ha sorprendido es que este año le están pidiendo técnicas de estudio y organización, sobre todo niños de quinto y sexto de primaria.

Con la subida de los precios de este último año, María señala que ella no ha subido el precio de su cuota, la cual de media ronda los 50/60 euros al mes, aunque varía dependiendo de las horas que acudan cada niño a clase. En este sentido, le ha sorprendido que los padres están muy por la labor de pagar lo necesario para que sus hijos pudieran ir a la academia, salvo algunos casos en los que le han dicho “este mes no puedo ir” y no han acudido a la academia porque no podían permitírselo.

Muchas familias se interesan por las academias para reforzar los conocimientos de sus hijos o ampliarlos. En este sentido, Isabel tiene dos hijas de 14 y 17 años. Ambas están en una academia de inglés, pero no para reforzar lo dado en clase, sino para ampliar sus conocimientos y poder presentarse en un futuro a los exámenes que les otorguen los certificados de inglés. En el caso de su hija mayor, también está en el conservatorio estudiando clarinete, pero el gasto que hace en este centro es anual, ya que solo paga la matrícula a principios de curso. El coste por la academia de inglés ronda los 60 euros por cada hija, pero la malagueña señala que “es por su futuro y ahora mismo el inglés es muy importante”. En este sentido, también señala que tuvo a la pequeña en clases de matemáticas durante el curso pasado y pagaba al mes alrededor de 50 euros.