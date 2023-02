La Junta contacta con la escuela infantil de La Paz para que continúe todo el curso

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Málaga ha informado de que el delegado del área, Miguel Briones, se ha puesto este viernes en contacto con el titular de la empresa Gestdes Arunda S.L. "para ofrecer su colaboración y estudiar las posibilidades de que la Escuela Infantil Nuestra Señora de la Paz continúe su actividad hasta final del presente curso".

A través de un comunicado, desde la Junta también señalan que, por su parte, la empresa ha mostrado "actitud colaborativa y está abierta a comenzar, con la ayuda de la Administración, las negociaciones con los trabajadores".

La Delegación Territorial ya está trabajando en la búsqueda de alternativas, en caso de que fuese necesario. Asimismo, el delegado territorial va a recibir esta misma tarde a las familias afectadas para acordar posibles soluciones.

Por su parte, el portavoz socialista y candidato a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido este viernes a la Junta de Andalucía "que se haga cargo de la guardería Nuestra Señora de La Paz como servicio esencial por interés público general", después de que "la empresa Arunda haya anunciado el cierre el próximo 1 de marzo de este centro concertado dejando a 109 niños y niñas en la calle a mitad de curso, a catorce trabajadores y trabajadoras y cien familias que no van a poder conciliar".

Pérez lo ha manifestado así durante la concentración de padres y madres que ha tenido lugar en la mañana de este viernes en la puerta de la guardería junto a la viceportavoz socialista, Begoña Medina; los concejales Rosa del Mar Rodríguez, Salvador Trujillo, Jorge Quero y Rubén Viruel, además de la diputada provincial Patricia Alba y el parlamentario andaluz José Luis Ruiz Espejo.

"Las familias están viviendo una situación dramática. Aquí hay padres, madres, abuelos y abuelas a quienes de la noche a la mañana se les ha comunicado un cierre para el que no estaban preparados. Es una situación dantesca que no debería permitir la Junta de Andalucía", ha señalado.

Por ello, Pérez ha pedido al delegado de Educación "que venga al barrio de La Paz y que se reúna con la comunidad educativa. No vale con salir en prensa para decir que no es su problema. No se puede dejar a más de cien familias y 14 trabajadoras sin asistir".

Pérez ha pedido al Gobierno regional que "asuma su gestión por responsabilidad, al menos hasta que finalice el curso. Porque permitir la paralización de la actividad de esta guardería entraña también un perjuicio para los niños, que han aprendido ya una rutina con los profesionales que conocen desde el comienzo de curso".

Asimismo, ha pedido al responsable territorial de Desarrollo Educativo, Miguel Briones, "que tanga valor para hablar con los padres, explicarles la situación, que haga su trabajo y asuma su responsabilidad. Que se rescate la concesión de la guardería en caso de que la empresa Arunda, como anuncia, no pueda continuar por el aumento de los costes".

En este punto, Pérez ha advertido de que "ésta y otros centros de educación infantil de nuestra ciudad están pidiendo la subida de precios, también habrá otros casos en el territorio andaluz. Es momento de revisarlos, porque se deben adaptar a la situación económica actual. Y, sobre todo, actuar pensando en las consecuencias del cierre de una guardería, cómo afecta a los progenitores en su vida diaria, que cuadran horarios para conciliar lo laboral con lo familiar".

En estos términos se ha manifestado Antonia López, abuela de uno de los niños afectados por el cierre. "Nos quedamos en la calle y estamos desesperados en casa. De la noche a la mañana nos dicen que tenemos 15 días para buscar otra guardería para nuestros niños, cuando es muy difícil encontrar plaza incluso a comienzo de curso. Esto no tiene nombre", ha asegurado. López ha exigido a la Junta de Andalucía "que venga aquí a darnos una explicación, nos lo merecemos".