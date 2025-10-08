Los coches chinos invaden el Puerto de Málaga

Desde hace varias semanas, el puerto de Málaga está literalmente invadadido de coches chinos. Llegados a bordo de grandes buques dedicados en exclusividad a este tipo de transporte, las campas de la terminal de contenedores y del muelle número cuatro, además de otros espacios menores susceptibles de ser ocupados, son los lugares donde temporalmente se están albergando estos vehículos antes de ser trasladados.

Con una cifra de coches posicionados que a fecha de hoy superaría el millar, esta avalancha atiende fundamentalmente a las muchas posibilidades que los fabricantes chinos del sector automovilístico han visto en el puerto malagueño; una circunstancia que convertiría de una forma estable y continuada al recinto portuario de la capital costasoleña en un centro de distribución para España y Europa.

Decenas de coches asiáticos, en el Puerto. / Javier Albiñana

Frente a esta posibilidad que día a día se está convirtiendo en una realidad, la Diputación de Málaga ha sido el escenario para la celebración de una reunión esta semana entre ejecutivos de la zona sur del grupo Omoda y Jaecoo y representantes de la Autoridad Portuaria; un encuentro en el que el puerto malacitano se ha mostrado su firme apuesta por la logística en este sector.

Y así, frente a vehículos de marcas tales como Renault o Dacia que hasta hace algunas semanas eran los que más se movilizaban en el puerto malagueño, ahora, las marcas chinas BYD, Omoda y Jaecoo han entrado con fuerza para completar la oferta automovilística que se descarga en el muelle número nueve.

Iniciada en julio esta avalancha de entrada de coches con la llegada a la terminal de Noatum de un primer buque de la naviera china de AICC shipping que repetía con otro barco en septiembre, el atraque también en septiembre de un car carrier de COSCO Shipping (la naviera estatal china), confirmaba la apuesta que el mercado automovilístico de este país asiático ha hecho por el puerto de Málaga.

Pero con independencia de las entradas de estos grandes buques que pueden transportar miles de coches en cada viaje, la ratificación de la buena relación comercial que el puerto de Málaga está entablando con el sector chino de los coches quedaba ratificada con desembarco de BYD.

Convertida en la empresa que más vehículos eléctricos fabrica y vende a nivel mundial, esta compañía que ha decidido construir su propia flota de cocheros, traía al muelle número nueve en agosto al BYD Schenzhen de 219 metros que, con una capacidad para transportar 9.200 vehículos está considerado como el car carrier más grande del mundo. Realizada aquella escala, en esta semana en curso, esta compañía ha traído a otro de sus barcos, aunque este sólo con capacidad para 7.200 coches.

Una intensa actividad la del tráfico de coche que mantiene buena parte del espacio de carga puerto ocupado; un movimiento al alza que en nada se parece a los inicios hace años de este negocio; un tráfico en el que sólo se descargaba coches el puerto de Málaga destinados al alquiler estacional.