Uno de cada tres coches que se venden en Málaga ya es híbrido

Uno de cada tres vehículos que se venden en Málaga ya es híbrido, es decir, que funcionan a través de dos motores que se alimentan por gasolina y de forma eléctrica. Esta tecnología, que es más respetuosa con el medio ambiente, le está ganando claramente la partida al diésel hasta el punto de que en los dos primeros meses de este año no solo lo ha superado sino que casi lo ha triplicado. El híbrido va como un cohete y el diésel va cuesta abajo y sin frenos. El fuerte aumento del precio de la gasolina y el gasóleo en los últimos meses, impulsado ahora aún más por la guerra entre Rusia y Ucrania, está dándole aún más alas.

Los datos oficiales de matriculaciones no dejan lugar a dudas. En los meses de enero y febrero de este año se han vendido en la provincia de Málaga un total de 2.835 vehículos, un 22% más que en el mismo periodo del año pasado. De ellos, los de gasolina siguen siendo los más demandados con 1.310 matriculaciones, pero le están siguiendo de cerca los híbridos con 913. En este sentido, mientras que la compra de coches alimentados por gasolina se ha elevado un 16% interanual, la de híbridos lo ha hecho en un 62%.

Los vehículos de gasolina son los más demandados y luego van los híbridos

“Está habiendo mucho interés en los coches híbridos y están compensando la fuerte caída de los diésel. Están teniendo éxito porque tienen un precio parecido al del diésel, cuentan con un distintivo ECO y su funcionamiento es muy suave”, explica Carlos Oliva, presidente de la Asociación Malagueña de Automoción (AMA).

A eso hay que añadirle, según detalla Raúl Morales, director de comunicación de la patronal española de concesionarios Faconauto, “que los fabricantes están apostando mucho por los híbridos y los híbridos enchufables como paso previo al eléctrico porque tienen que cumplir con un límite de emisiones medias y si se pasan son multados por la Unión Europea”.

Las marcas los están impulsando, su precio no es desorbitado, es más ecológico al no depender tanto de la gasolina y tiene ventajas como el etiquetado ECO, que permite la exención del impuesto de matriculación, el acceso a zonas restringidas en las zonas centrales de grandes ciudades o descuentos en aparcamientos de zona azul. Mientras tanto, el diésel lleva otro 32% de descenso este año y apenas se han matriculado en Málaga 365 vehículos de este tipo. “El diésel está muy a la baja, cae mes a mes, y al final solo le interesará a clientes que hagan un consumo muy intensivo del coche por trabajo”, expone Oliva.

En este contexto, ¿qué pasa con los coches totalmente eléctricos? Hay cada vez más modelos en el mercado y están aumentando sus ventas, pero a un nivel todavía muy bajo. Nadie duda de que dentro de unos años estarán liderando el mercado aunque, de momento, siguen con una cuota de mercado reducida. En enero y febrero se han matriculado en Málaga 213 vehículos eléctricos. Es un 184% más que en el mismo periodo del año pasado, pero su cuota de mercado apenas alcanza el 7,5%.

Los eléctricos puros no acaban de triunfar por su alto precio y la falta de puntos de recarga

¿Por qué no acaba de tirar el coche eléctrico? Por dos razones. La primera es que su precio es en torno a un 25% superior a un vehículo de gasolina de la misma calidad. La segunda es que siguen escaseando los puntos de recarga en las vías públicas. “Los coches eléctricos son una realidad comercial, pero si el comprador tiene la sensación de que no puede viajar con total libertad porque no sabe dónde va a poder recargar el vehículo acaba eligiendo otro tipo de coche”, apunta Morales. “El precio de los coches eléctricos está bajando pero aún así hay un plus por las baterías. Pensamos que su coste podrá ser similar al de los coches de combustión en tres o cuatro años”, señala Oliva.

Otra tipología que no acaba de crecer es la de los vehículos propulsados por gas. Se han matriculado apenas 34 unidades en los dos primeros meses del año en Málaga y solo 194 en toda Andalucía. No obstante, está habiendo una revolución tecnológica en el sector. El cliente ya puede elegir entre varios tipologías de propulsión y eso incluso está generando confusión. Si se beneficia el medio ambiente y el bolsillo son bien recibidas, aunque todavía hay que demostrarlo con más firmeza.