Los colegios incrementan el trabajo entre los docentes para cubrir las bajas por Covid en Málaga

Los contagios entre los docentes de Málaga han superado los 400 casos en las dos primeras semanas del segundo trimestre. En esta vuelta a clase marcada por la sexta ola los colegios concertados tratan de suplir las bajas con sustituciones propias. Aun así, debido a la reducción de los días de la cuarentena y al proceso que requiere la integración de un docente externo, la solución por la que se ha optado de manera general es por cubrir las ausencias aumentando las horas y la eficacia del resto de la plantilla.

Es el caso del Platero Green School, el centro situado en El Palo. “En esta ola, la Junta ha permitido que no sea necesaria la baja del profesor para poder integrar a otro sustituto, ya que aceptaba como válida una declaración firmada de que este estaba contagiado”, indica Belén Navarro, jefa de estudios del centro. En este tipo de centro, a pesar de realizar las contrataciones de manera externa a la Administración Pública, la plantilla opera con pago delegado a través de la Junta, por lo que deben comunicar a la Delegación que se va a proceder a una nueva contratación para que esta confirme que se hará cargo del salario. En cuanto al virus, confirman que la primera semana fue peor, con 5 positivos en una plantilla de 47 profesores y que en la segunda semana solo hay 2. “Si los contagios llegan a ser en Secundaria, hubiera sido más trabajoso encontrar sustitutos debido al nuevo sistema de atribución docente”, indica la jefa de estudios. En el centro han relevado todas las bajas excepto las de dos maestros que no tienen gran volumen de horas lectivas.

En el mismo barrio, en el colegio San Estanislao de Kostka, “reconocen el esfuerzo que han hecho al prescindir de las bajas oficiales”, según afirma Alberto Rodríguez, director del centro. Este contabiliza 15 casos entre profesores de los 230 que son. “Hemos contratado a un sustituto para cada baja, aunque había docentes que no querían incorporarse para tan pocos días”, declara. Afirman que han notado la reducción de los profesores de refuerzo Covid respecto al curso anterior cuando tenían 6 y ahora cuentan con 2,5.

El colegio Cerrado de Calderón ha registrado 5 contagios entre profesores y personal, con una plantilla de 200 trabajadores. “Durante los meses de enero y febrero siempre hemos tenido que sustituir a compañeros por gripe u otras enfermedades y consideramos que el número de ausencias es similar al de otros cursos en estas fechas, aunque la única causa de este año sea el virus”, indica Pedro Luis Lanzat, director del centro. El equipo directivo consideró conveniente sustituir 2 bajas únicamente y el resto de horas que quedaban libres se repartieron entre profesores de guardia y refuerzo Covid.

Los centros apuntan a la reducción de los refuerzos Covid respecto al año anterior

En el centro privado de enseñanza Misioneras Cruzadas de la Iglesia la situación ha sido más compleja. “A la vuelta de las vacaciones teníamos a 2 de los 3 maestros de Infantil contagiados, cuyas sustituciones llegaban cuando ellos se daban de alta”, indica Carlos Fernández, jefe de estudios del colegio. Durante la semana han tenido un total de 6 contagios en una plantilla de 25 docentes en la que no han contado con ausencias justificadas por otra causa. “Presentamos la documentación para que aprobaran todas las sustituciones, pero solo hemos podido realizar una”, indica. Entienden que la primera sustitución no se conceda, pues se debe cubrir con la persona de refuerzo Covid, otras dos ya no fueron necesarias y de las dos restantes no tienen noticia, aunque se mandaron las solicitudes los días 17 y 20 de enero. “Hemos ido cubriendo a los compañeros haciendo horas de más, porque el refuerzo Covid únicamente está contratado a media jornada”, indican desde la directiva del centro.

En el colegio León XIII cuentan con una plantilla de 50 docentes y han sumado 6 contagios. En este se solicitaron 3 bajas, de las cuales se concedieron 2. “Cubrimos las horas que faltaban entre nosotros, pero también dieron clases telemáticas los profesores que se encontraban aislados en buen estado de salud”, indica Javier Arrabal, subdirector del centro. Este indica que sería más efectivo que la Junta autorizase las sustituciones en el mismo momento en el que se soliciten por este motivo . El León XII no cuenta con ninguna baja corta por otro motivo.