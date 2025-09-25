Largas colas para entrar a la Comic-Con de Málaga con héroes y villanos como Conan, Lobezno y Darth Vader, en fotos

Llegó el día esperado, dio comienzo la San Diego Comic-Con de Málaga. Centenares de personas hacen cola en las inmediaciones para poder acceder al recinto. Muchos han ido disfrazados de algunos de los personajes más emblemáticos de sagas como X-Men o Star Wars. Lobezno, Conan o Darth Vader son algunos de los disfraces que se han podido ver a primera hora de este jueves.
Las primeras actividades de este primer día comienzan a las 11:00 horas, con una competición de Mario Kart World y Dibujos de Superhéroes.
