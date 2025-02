Seis concejales encerrados 50 minutos en el ascensor del Ayuntamiento de Málaga: "He pasado un mal rato"

El lunes ha empezado cuesta arriba para seis concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga. Terminaba el minuto en apoyo a Ucrania a la entrada de la Casona del Parque cuando un grupo de seis ediles quería subir a la tercera planta, donde se encuentra el área de trabajo para los grupos políticos. Pero, antes de llegar siquiera a la primera, el ascensor en el que se encontraban se ha quedado parado y han permanecido 50 minutos encerrados.

El trago ha sido especialmente delicado para Toni Morillas, de Con Málaga, que es claustrofóbica: "He pasado un mal rato", reconoce al otro lado del teléfono. "No entiendo que hayan tardado tanto en venir", asegura. Desde el interior trataban de hablar con el servicio técnico de la empresa que, consciente de la tardanza ha tenido que acudir a los bomberos municipales, quienes finalmente les han sacado del habitáculo.

Junto a ella se encontraban los ediles socialistas Begoña Medina, Mariano Ruiz Araujo, Rosa del Mar Rodríguez, Mari Carmen Sánchez y Ruben Viruel. "Ya no saben cómo acabar con nosotros", comentaba después Ruiz Araujo, con el tono jocoso de quien ya ha pasado el mal rato. "Si hubieran sido del PP, ni cinco minutos tardan", seguía entre risas.

No parece, o al menos no debería, ser un problema de exceso de peso el máximo, cuya capacidad son seis personas y un indicador luminoso en el interior se va llenando según se llega a su tope. Ruiz Araújo asegura que no lo había alcanzado, ni tampoco tocado avisado ni lumínica ni acusticámente. "Si hubiese pitado, se baja uno y espera", dice.

"Cuando va excedido de peso, directamente no se cierra y no sube", afirma Morillas, que señala que el ascensor ya viene fallando con cierta asiduidad. "No puede ser que estemos 50 minutos dentro, creo que los bomberos han llegado rápido, pero ha tardado mucho el servicio técnico", cuenta todavía algo afectada. "Se demuestra que lo público también puede funcionar mejor y más rápido que lo privado", dice sin dejar de olvidar su posición política. Al final, todo ha quedado en un susto y en una anécdota más en La Casona del Parque.