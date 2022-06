Leandro Martínez: “La solución a la calvicie quizás vendrá de la mano de las células madre”

Hasta el sábado, más de 2.000 dermatólogos se reúnen en Málaga para analizar avances y retos de la especialidad. Es en el marco del 49º congreso de la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV). El presidente del encuentro y jefe de la especialidad del Hospital Regional, Leandro Martínez, repasa los logros y desafíos de estos profesionales, que tienen un campo muy amplio de actuación.

–Deme alguna información sobre el congreso.

–Hay inscritos más de 2.000 dermatólogos. El 95% en formato presencial. Algunos poquitos se han inscrito on line. Es el congreso nacional y vienen profesionales de toda España. Pero participan también ponentes internacionales y asistentes de fuera porque la Dermatología española goza de un alto prestigio; no sólo a nivel nacional, sino también internacional. Acuden asistentes de otros países porque es un congreso que tiene renombre y se sabe de su alto nivel científico.

–¿Qué es lo más interesante en los últimos años en Dermatología?

–La especialidad se ha desarrollado tanto y tiene tantas áreas diferentes –la parte médica, quirúrgica, oncológica, estética e investigadora– que resumirlo es difícil. Pero los grandes logros son que hemos sabido incorporar todos los avances terapéuticos, farmacológicos y tecnológicos. Tenemos muy integrados nuevos diagnósticos por imagen, como la ecografía cutánea o el diagnóstico para las lesiones pigmentadas y el cáncer de piel. Se ha hecho un gran avance en el tratamiento del cáncer cutáneo, sobre todo del melanoma con terapias moleculares dirigidas, lo que hace que la supervivencia de los pacientes sea mayor. Respecto a las enfermedades inflamatorias, cada vez son más aquellas a las que sí podemos darles una solución. Muchas no tienen una cura, como la psoriasis o la dermatitis atópica, pero sí tenemos nuevas terapias; principalmente terapias biológicas que nos permiten tener un control importante de la enfermedad que hasta hace poco no teníamos. Hemos hecho un gran avance en el abordaje terapéutico de la alopecia androgénica –la calvicie común– que afecta tanto a hombre como a mujeres. Se ha avanzado en la Dermatología Estética y en el rejuvenecimiento con láser y fuentes de luz para tratar la piel sana y el envejecimiento cutáneo.

–Un campo muy amplio…

–El desarrollo es tal que desde hace más de una década es de las especialidades más demandadas por los opositores MIR. En las últimas dos décadas se ha desarrollado de manera exponencial.

–Los dermatólogos también tratan la viruela del mono. ¿Es para preocuparse?

–Ahora por suerte todavía vemos pocos casos porque hay pocos. Pero sí, son lesiones cutáneas. El dermatólogo tendrá que ser cauteloso. Lo más oportuno es observar, poner las medidas para controlar futuros contagios y ver la trascendencia de la enfermedad. Los dermatólogos tenemos que estar alerta. El riesgo de una epidemia descontrolada parece muy bajo, aunque tendremos que estar atentos y cautelosos. Pero por lo que sabemos, epidemiológicamente no tiene nada que ver con el Covid. Es un virus menos contagioso y no desarrolla de momento una patología severa. Pero tenemos que ser cautelosos y estar vigilantes.

–Entre los temas del congreso está la inteligencia artificial aplicada a la Dermatología. Me lo explica.

–La inteligencia artificial será la gran aliada de la especialidad. Nos permitirá evolucionar más en el diagnóstico, automatizarlo y hacer un abordaje más específico y certero. Va a tener aplicaciones en muchas áreas, pero va a ser tremendo en la Dermatología del cáncer de piel. Hará posible que el paciente llegue antes al especialista y tener diagnósticos muy, muy precisos. En el abordaje quirúrgico podremos definir de forma certera los márgenes de las lesiones y ser más eficientes en las extirpaciones. Por lo tanto, la inteligencia artificial viene a darnos un apoyo diagnóstico y terapéutico mayor del que ya se tiene. La inteligencia artificial está desarrollándose y con buenos resultados y encaja con la teledermatología. La telemedicina va de la mano de la inteligencia artificial. La automatización de diagnósticos, gracias a la inteligencia artificial, va a ser una herramienta muy potente para los especialistas. Por ejemplo, en el cáncer de piel nos permitirá diagnósticos más certeros.

–La automatización del diagnóstico… ¿A qué se refiere?

–Con la inteligencia artificial podremos tener diagnósticos automatizados. Una vez que examinemos las lesiones, la inteligencia artificial nos proveerá de un diagnóstico provisional que podremos corroborar o no.

–¿Digamos que con inteligencia artificial se hará un diagnóstico que luego confirmará el dermatólogo?

–Sí. O quizás en un futuro [el diagnóstico por inteligencia artificial] sea tan certero o superior [al del especialista]… Todo está por desarrollar. ¿Por qué no? Si al final la inteligencia artificial se hace con las bases y los diagnósticos que realizan los dermatólogos. Hasta donde lleguemos… ya iremos viendo.

–Dice que los diagnósticos por inteligencia artificial serán tan certeros como el del especialista...

–Como el del mejor dermatólogo, claro que sí. Es el objetivo. Igual que con el coche automático, en el que se pretende evitar los fallos humanos. La inteligencia artificial llega para quedarse y ayudarnos. No nos sustituirá, nos ayudará.

–Otro tema es el melanoma, el cáncer de piel más agresivo. ¿Cómo estamos en Málaga?

–Según lo que estimamos por la cifra de pacientes que vemos al año, tenemos unos datos elevados. Las cifras vienen a duplicar los registros oficiales. Los registros no garantizan que no haya más casos. Los casos reales que hay en nuestra área son más del doble que las tasas oficiales de prevalencia de melanoma. No es algo que se salga de cierta lógica porque tenemos una gran radiación ultravioleta en nuestra provincia, que es el principal agente causal del melanoma.

–Otro tema estrella de vuestro trabajo es la alopecia. ¿Algún día se acabará con la calvicie?

–Puede ser… A lo mejor vendrá, y esto es una estimación, de la mano de las células madre, de las células mesenquimales… Hemos avanzado muchísimo en el tratamiento de la alopecia. A día de hoy, la mayoría de las alopecias se tratan y se pueden controlar. No tiene nada que ver con lo que nos encontrábamos hace cinco o seis años. Ha habido un avance tremendo en el abordaje de la calvicie común –de la alopecia androgénica– con unos resultados realmente muy bueno, comparados con unos años atrás.