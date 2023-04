El consejero de Turismo, sobre la sequía: “El suministro de agua en Málaga está garantizado para la época estival”

Con los siete embalses de la provincia al 35% y cayendo cada día, ya no solo los regantes están preocupados por la situación, sino también el sector turístico. Por ello, Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte, ha lanzado este miércoles un mensaje tranquilizador: “El suministro de agua está garantizado para la época estival” en la Costa del Sol y en Málaga.

Después de conocer de mano de la Consejería de Medio Ambiente que “se han arreglado todas las actuaciones de urgencias, quedando pocas por terminar”, ha incidido que “no hay preocupación por el suministro”. Sin embargo, Bernal ha hecho hincapié en que el hecho de que vaya a haber agua este verano, “no significa que no tengamos que extremar precauciones y trasladar a la población criterios de consumo que ya empiezan a ser necesarios”.

De igual forma, el consejero ha recriminado al Gobierno central su “falta de inversión” y la inexistencia, a su juicio, de una política hídrica que no terminan de comprender porque no existe. Por ello, ha señalado que desde la Junta trabajan para hacer frente a esta situación puesto que “Tenemos serios déficit que debemos resolver cuanto antes”.

Tras la reunión del Comité de Expertos contra la sequía, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció que el Tercer Decreto de sequía se va a aprobar en unos días y que llegará a los 163 millones de euros, de los que 40 se destinarán a ayudas directas al sector agroalimentario y ganadero. Asimismo, Moreno también señaló que, a pesar de la sequía, el consumo urbano de agua está "garantizado" en Andalucía al menos durante "más de un año y medio" si continúa la ausencia de precipitaciones por lo que no están previstas restricciones de agua en zonas "turísticas y urbanas" este verano en la región.

La situación de los regantes malagueños

Los que sí tienen restricciones actualmente, y seguirá así, son los agricultores. En el caso de Málaga, en la zona de la Axarquía, los agricultores no tienen acceso al agua del pantano de la Viñuela -al 10% de su capacidad total con tan solo 16 hectómetros de agua-. Actualmente, están regando sus cultivos con aguas regeneradas y las que tienen en los pozos, pero estas no hacen más que agotarse, puesto que al no llover, no se reponen.

Los regantes de la zona del Valle del Guadalhorce para este año hidrológico tienen un 25% menos de agua que el año pasado. Hasta ahora les habían proporcionado 40 hectómetros de agua, pero ante la falta de precipitaciones, este año les llegarán 10 hectómetros. En cuanto al abastecimiento, sufrirán un 5% de reducción.

Estas medidas hasta ahora cabía la posibilidad de que cambiaran antes de la celebración de la Comisión de la Sequía que, según Fernando Fernández Tapia-Ruano, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, tenían previsto celebrarla después de Semana Santa.

Y así será. Este jueves 20 de abril se celebrará la Comisión de la Sequía, donde se reunirán para analizar la situación de la sequía y planificar junto con los agricultores y ganaderos el resto del año hidrológico. A esta reunión están invitados los regantes de la provincia. Desde la Asociación Provincia de Regantes de Málaga (Aprema) han indicado que no acudirán ha dicho encuentro puesto que aseguran que llevan reivindicando la situación de escasez de agua muchos años, y pidiendo pequeñas ayuda, pero “no nos han escuchado y nos encontramos con un sistema con infraestructuras que tienen muchas pérdidas”, después de haber solicitado "una series de obras puntuales, limpiezas y mejoras" que garantizaran la realización de su trabajo.