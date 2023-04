Los embalses de Málaga acumulan 100 hectómetros menos que hace un año

La falta de lluvias tan presente estos días no hace más que provocar que los embalses continúen vaciándose sin la posibilidad de volver a llenarse. A día de hoy, en los siete pantanos de la provincia hay 219 hectómetros, 100 menos que el año pasado por estas mismas fechas. Por otro lado, la temporada de riego para el Valle del Guadalhorce ya ha comenzado y lo hace teniendo a los regantes sumidos en una completa “incertidumbre” porque aseguran que se han reparado las averías que había, pero no al 100%. Por lo que desconocen si de repente pueden quedarse sin agua.

En total, los embalses malagueños están al 35% de su capacidad total. El que más preocupa es el de la Viñuela. Actualmente se encuentra al 10,11% de su capacidad y alberga 16 hectómetros cúbicos, los cuales solo se utilizan para el abastecimiento, puesto que los agricultores no tienen acceso a esta agua desde octubre de 2022 y va a continuar siendo así. Por otro lado, los tres embalses del Valle del Guadalhorce, Conde del Guadalhorce, Guadalhorce y Guadalteba, están al 28,95, 33,9% y 52%, respectivamente. Con respecto a los hectómetros cúbicos, en su interior albergan 19, 42 y 79 hectómetros cada uno. Estas cifras son muy inferiores a las que había en estas mismas fechas en 2022.

En el embalse del Limonero tan solo quedan 7,84 hectómetros y está al 35% de su capacidad. Algo más de agua tiene el embalse de Casasola, el cual cuenta con 8,28 hectómetros, lo que le sitúa al 38%. Por último, el embalse de la Concepción, el que se encuentra en una mejor situación, puesto que tiene todavía el 78% de su agua que son 45 hectómetros. Cabe señalar, que no solo los datos de los embalses del Valle del Guadalhorce están muy por debajo de los del año pasado, sino que en los siete pantanos hay mucha menos agua que en abril de 2022.

La Junta incide en que España necesita "una planificación hídrica de Estado"

Para hacer frente a esta situación, el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, ha asegurado que “ahora más que nunca hay que invertir en materia hidráulica”. Por ello ha insistido en que “España necesita una planificación hídrica de Estado porque es un recurso escaso que tenemos que ser capaces de compartir y optimizar como país”.

En esta línea, este martes 18 de abril, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha convocado una reunión del Comité de Expertos de la Sequía con el fin de abordar lo que ha calificado como uno de los "más graves problemas" no solo de Andalucía sino de España. Además, al igual que el consejero, también ha pedido al Gobierno central que "asuma su responsabilidad" e invierta en infraestructuras hidráulicas.

De este modo, el próximo jueves 20 de abril también se celebrará en Málaga la Comisión de la Sequía, donde se reunirán para analizar la situación de la sequía y planificar junto con los agricultores y ganaderos el resto del año hidrológico. En la misma se harán oficiales algunas de las restricciones ya conocidas, como por ejemplo la reducción del 25% del agua para los regantes de la zona del Valle del Guadalhorce y el 5% para el abastecimiento.

Para los agricultores de la zona ya ha comenzado la época de riego. Este lunes se ha producido el primero. Desde la Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema) aseguran que los regantes han comenzado la temporada de riego con mucho “miedo e incertidumbre”, puesto que se han arreglado diferentes averías, pero no del todo. “El sifón de la Villa lo han reparado, pero no al 100%”, inciden. Además, añaden que hay roturas que se han resuelto, pero no han probado y desconocen si darán problemas. Por ello, inciden en que son necesarias nuevas infraestructuras hídricas en la comarca para sustituir las actuales.