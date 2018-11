Los conservatorios superiores de Música y Danza tienen 17 puestos docentes sin cubrir

En el Conservatorio Superior de Música faltan docentes de oboe, de trombón, de órgano, de jazz, de afinación de piano y mantenimiento de instrumentos de viento, entre otras materias. Y en el de Danza, hay cuatro bajas de larga duración sin cubrir, en danza clásica, española, contemporánea y flamenco y tres vacantes que desde principios de curso están sin profesorado. En total, 17 puestos sin docencia y decenas de alumnos sin clase. Los afectados presentaron ayer un escrito de queja en la Delegación de Educación y los sindicatos apuntan que con el cambio de regulación del acceso los problemas podrían empeorar el curso que viene.

“Esto es una falta de planificación por parte de la administración, no es una cuestión sobrevenida”, considera René Martín, profesor de oboe del Conservatorio Superior de Música. Y subraya que el año pasado no se completó la plantilla hasta enero. “Estas diez plazas estaban en la plantilla desde mayo y no han sido capaces de cubrirlas”, agrega el profesor y apunta que los alumnos “están muy indignados, les faltan uno o dos profesores, pero lamentablemente nos hemos acostumbrado a esto”.

Durante muchos años no ha habido oposiciones ni se ha abierto bolsa para la colocación de estos docente, pero en 2018 sí las hubo. Lo malo es que “más del 90% suspendieron y en algunas especialidades de danza nadie superó la primera prueba para acceder a la bolsa”, explica María del Amo, presidenta provincial de ANPE.

“Se ha abierto una convocatoria extraordinaria que están baremando ahora, así que no van a entrar profesores hasta que salga el listado definitivo de admitidos porque hay muchas bolsas vacías”, agrega Del Amo. Francisco Javier Rodríguez, responsable de Enseñanza Pública de CCOO, apunta además que la bolsa extraordinaria “no ha pasado por mesa sectorial, la han abierto a destiempo, hace un mes, y sin consensuar con sindicatos”.

Ahora, además, “esto va a empeorar, están actuando sobre la marcha y no prevén los inconvenientes que pueden tener los cursos venideros, implantado unas reglas de la noche a la mañana, muchos son funcionarios del cuerpo de profesores y están ocupando plaza de cátedra en comisión de servicio a la que tendrán que renunciar el año que viene”, añade René Martín. Y concluye: “tienen a los profesores desconcertados y a los alumnos siempre a la espera”.