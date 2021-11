La construcción va a necesitar 15.000 trabajadores en Málaga si llegan los fondos de la UE

La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga estima que, si el sector sigue en alza y finalmente llega la gasolina de los fondos europeos Next Generation, harán falta unos 15.000 trabajadores en Málaga en el ladrillo a corto y medio plazo, un 20% más de los 60.000 que, con oscilaciones según las épocas, hay ahora. Otros actores, como CCOO a nivel andaluz, eleva la cifra a 35.000, aunque en la patronal ven estas previsiones “demasiado optimistas”.

La tarea no será sencilla, ya que, como reconoce Violeta Aragón, secretaria general de la asociación, ahora mismo ya “resulta difícil contratar a personas con determinados oficios” y “se está recurriendo a personas de otras provincias y también de otros países, fundamentalmente africanos”. Además, el mercado se está tensionando por el auge de la rehabilitación de viviendas, que hace, explica Aragón, que muchas cuadrillas de profesionales vean un nicho de negocio en las casas particulares y abandonen obras más voluminosas.

El cóctel sería explosivo si llegaran los fondos europeos. En principio, el Gobierno ya prevé destinar el año que viene 200 millones en Andalucía a la rehabilitación y a la eficiencia energética de casi 28.000 viviendas y unos 85 millones a alquiler social. Ambos conceptos deberán ser gestionados por la Junta de Andalucía.

¿Por qué faltan profesionales? Es casi la pregunta del millón. Violeta Aragón dice no saber muy bien por qué los jóvenes no se incorporan a la actividad. “Con la tasa de desempleo juvenil que hay, para ellos es una posibilidad. Y el convenio está bien asentado, con condiciones de trabajo pactadas, horarios reglados y descansos los fines de semana”, afirma. Los sueldos distan bastante de aquellos 3.000 euros que se cobraban en la primera década de los 2.000, en pleno boom inmobiliario. Oscilan entre los 2.000 euros netos al mes de un oficial de primera gruista –el puesto especializado con un mayor sueldo– y los algo más de 1.700 de un peón, incluyendo todos los conceptos y también las pagas extras.

Juan Rueda, secretario general de la federación de Construcción y Servicios de CCOO de Málaga, asegura, directamente, que el convenio provincial no se cumple en una gran parte, especialmente en las subcontratas.

Según explica, las subcontratas pagan por día y si, por cualquier circunstancia ajena al trabajador (por ejemplo, el tiempo), no se puede trabajar no hay pago. “Se paga menos y encima no se abona ni plus de actividad, ni plus de transporte ni paga extra ni vacaciones, y se trabaja más de las siete horas estipuladas. Hay una pillería en la parte empresarial que busca sobre todo premiar la producción”.

Para Rueda, es hora de “dignificar el sector” en Málaga y de que “se cumpla el convenio en todos sus artículos”. Pese al informe de sus compañeros de Sevilla, cree que la falta de mano de obra es “una cantinela que viene diciendo la patronal desde 2018; si de verdad fuera así, los profesionales estarían rifados y las remuneraciones serían más altas”.

Violeta Aragón, de la patronal, asegura no tener conocimiento de que no se cumpla el convenio, y si fuera así, “lo denunciaría”. “Eso es lo que debe hacer el sindicato. No quiero pensar que lo diga en prensa y por otro lado no lo denuncie”. Afirma que la mayoría de las empresas, sobre todo las grandes, “tiene a sus trabajadores en regla, cumpliendo el convenio y, además, habitualmente hay inspecciones de trabajo y las contratistas piden toda la documentación a sus subcontratas”.

Lo que está claro es que si el sector crece, va a haber un problema. Porque “el 70% de los trabajadores tiene más de 45 años”, dice Violeta León; y porque los que se han ido del sector “no quieren volver” y los jóvenes “no quieren estar”, afirma Juan Rueda.