Nuevo paso para la construcción de un parking bajo el colegio Valle Inclán, en El Palo

La Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) da un nuevo paso en su apuesta por construir un aparcamiento de 412 plazas (143 para residentes y 269 en rotación) bajo parte del colegio Valle Inclán, en la zona de El Palo. La entidad acaba de adjudicar a la empresa Labson Geotecnia y Sondeos, S.L., los estudios geotécnicos necesarios para perfilar las condiciones técnicas del proyecto de ejecución del edificio, fijando la envergadura de los muros pantalla que serán necesarios.

La firma dispone de 48 días para realizar estos estudios iniciales, siendo el valor del servicio de 24.500 euros. La pretensión inicial de Smassa es que dichas tareas se efectuasen en los meses de julio y agosto, un calendario que ahora se ve algo retrasado. El objetivo era aprovechar la ausencia de actividad en el centro escolar.

Las previsiones de Smassa apuntan a que el arranque de la obra pueda ser una realidad mediados de 2021, cuando no haya actividad lectiva. A partir de ese momento, unos 18 meses. No obstante, para no interferir en el funcionamiento del colegio, la intención es que en los meses de verano se avance en los muros pantalla y la instalación de la losa de cubierta, de manera que se avance en la excavación bajo tierra. Con todo, no parece que vaya a estar acabado hasta finales de 2022 o principios de 2023.