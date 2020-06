Más de 200 personas se interesan por comprar una plaza en el parking proyectado bajo el colegio Valle Inclán de Málaga

La Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) sigue pulsando el interés de los vecinos de la zona de El Palo en adquirir una de las 143 plazas que serán destinadas a residentes en el futuro aparcamiento Pío Baroja, proyectado bajo parte del colegio Valle Inclán, y que contendrá otras 269 en rotación.

De acuerdo con los datos aportados por el gerente de la empresa, Manuel Díaz Guirado, desde enero son ya 202 las personas que ha mostrado su interés en hacerse con uno de estos estacionamientos. Aunque habrá que esperar algunos meses para perfilar con más detalle el valor de los mismos, es seguro que estará por encima de los 20.000 euros. "Los datos nos motivan para seguir adelante", comentó Díaz Guirado.

El próximo movimiento pasa por la adjudicación del proyecto geotécnico del parking, que será realizado en los meses de julio y agosto, aprovechando la ausencia de actividad en el centro escolar. Este estudio permitirá definir el proyecto final, fijando la envergadura de los muros pantalla a materializar y el coste estimado de la obra. Con esos números será cuando podrá precisarse el valor de venta de los estacionamientos.

Smassa prevé que la obra pueda arrancar a mediados de 2021, cuando no haya actividad lectiva. A partir de ese momento, unos 18 meses. No obstante, para no interferir en el funcionamiento del colegio, la intención es que en los meses de verano se avance en los muros pantalla y la instalación de la losa de cubierta, de manera que se avance en la excavación bajo tierra. Con todo, no parece que vaya a estar acabado hasta finales de 2022 o principios de 2023.

En cuanto a las plazas en rotación, el gerente puso en valor el interés generado entre los establecimientos comerciales del entorno y, sobre todo, de restauración, dada la escasez de plazas de estacionamiento, especialmente en la época estival. Asimismo, informó de que de acuerdo con los estudios realizados, la clientela de la parte de rotación de este nuevo edificio es de distinto perfil del que acude al parking del mercado de El Palo.