Los contagios de coronavirus en Málaga suman ya 18 casos

El coronavirus se extiende por Málaga. Sólo este pasado viernes se confirmaron nueve contagios nuevos; tres por la mañana y seis por la tarde. La cifra eleva a 18 el total en la provincia, que es ya la que más casos registra de Andalucía. En la comunidad autónoma hay 27. De los 18 casos contabilizados desde que llegó el virus, seis están hospitalizados debido a que revisten mayor gravedad. Los 12 restantes están en aislamiento domiciliario.

Los contagios se extienden por Málaga, Fuengirola, Marbella, Torremolinos, Alhaurín de la Torre y Ronda. Hay pacientes desde los 17 años a los 74. Varios de los hospitalizados están con neumonía y hay afectados tanto en centros públicos –Clínico (un enfermo), Costa del Sol (dos) y Comarcal de Ronda (uno)– como privados –Vithas Xanit Internacional de Benalmádena (uno) y Quirónsalud de Málaga (uno)–. La mayoría de los infectados habían viajado a Italia o mantenido contactos con otros positivos. Pero los epidemiólogos investigan el contagio en cinco de los seis pacientes hospitalizados y de cuyo origen no hay pistas.

Más información Seis nuevos contagios de coronavirus elevan a 18 el total en Málaga, la provincia con más casos de Andalucía

De los nueve casos confirmados ayer por la Consejería de Salud y Familias, seis se conocieron por la tarde. Tres están hospitalizados: un hombre de 37 años que se encuentra ingresado en el Hospital Quirónsalud de Málaga con neumonía; otro de 53, que está en el Costa del Sol también con esa patología; y uno de 70, en el Comarcal de la Serranía de Ronda con sintomatología compatible. Además, hay otros tres varones en aislamiento domiciliario. En concreto, son un hombre de 54 años que ha mantenido contacto con otro caso positivo y dos de 22 y 32, que han viajado recientemente a Italia.

Hay casos en Málaga, Marbella, Alhaurín de la Torre, Fuengirola, Ronda y Torremolinos

Estos contagios se sumaron a otros tres notificados por la mañana de este viernes, de los cuales dos están hospitalizados con neumonía en el Costa del Sol –un varón de 74 años– y el Hospital Vithas Xanit Internacional de Benalmádena –un hombre de 72–. El tercero, es una mujer de 63 años que había viajado a Italia y que está confinada en casa. Ya se han activado los protocolos para determinar los contactos directos de estos pacientes y tomar las correspondientes medidas de prevención.

Por otra parte, como efecto colateral del coronavirus, el Clínico tuvo que suspender este viernes un par de operaciones programadas y la semana que viene deberá aplazar unas cinco o seis diarias. Se trata de intervenciones menores. La razón es que el hospital, por el protocolo de contención del virus, ha tenido que apartar durante unos días a tres anestesistas que estuvieron en contacto con su ex compañero cuando llegó al hospital, que es el paciente que está en la UCI del centro sanitario.

Investigan el contagio de cinco de los seis hospitalizados de los que no se sabe el origen

El Clínico tiene medio centenar de anestesistas. Hay media docena de baja maternal, puestos que no están cubiertos debido a que no hay profesionales para contratar. De modo que la plantilla de la especialidad ya estaba ajustadísima. Al apartar –como medida de prevención– a estos tres anestesistas, el centro ha tenido que posponer unas pocas operaciones. Los tres facultativos ni siquieran tienen que estar aislados ya que están asintómaticos e incluso han dado negativo al virus. Pero justamente desde este viernes se aplica un protocolo más estricto que obliga a que el personal que haya atendido a un enfermo con coronavirus no atienda a pacientes inmunodeprimidos durante 14 días.

Debido a que ya había pasado una semana desde que estuvieron en contacto con el hombre que está en la UCI, sólo tienen que estar sin trabajar otra más. Por eso es que, mientras no puedan reincorporarse, el Clínico tendrá que suspender algunas operaciones. Fuentes sanitarias indicaron que serán “muy pocas y de menor importancia”. El hospital sin embargo negó que se hayan suspendido intervenciones.