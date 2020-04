El hospital auxiliar de Carranque se montó contrarreloj prácticamente en una semana. Y ahora no se abre. Muchos malagueños se preguntarán por qué. Que esas instalaciones sigan sin uso, al menos por ahora, es la mejor noticia de cada día en nuestra provincia.

La razón de que no se abra es que, de momento, no hace falta. Las instalaciones se montaron cuando en Málaga el coronavirus iba exponencialmente en aumento y requería más y más camas, tanto de hospitalización como de UCI. Todos los recursos que creaban los gestores sanitarios se quedaban pequeños a los pocos días e incluso, a las pocas horas.

El hospital auxiliar de Carranque fue creado para ayudar al Regional si se quedaba sin sitio. Como ha ocurrido en Madrid con Ifema, que ha sido su hospital de campaña. Pero afortunadamente, en Málaga, la presión asistencial fue aflojando debido a que el confinamiento ha reducido el número de contagios.

Los hospitales, antes casi desbordados, tienen ahora camas en planta y UCI para el coronavirus

En la actualidad hay camas libres en las UCI y en las plantas. Incluso, han vuelto al Clínico y el Regional dos especialidades que se sacaron de ambos centros a hospitales privados para hacer sitio para el coronavirus.

Así que, de momento y si no hay un repunte, Carranque no se abre. Las Consejerías de Salud y Presidencia de la Junta de Andalucía ya lo dijeron, que la idea era que no hiciera falta. La Junta de Andalucía confirma que está listo por si se produjera un repunte, pero que “de momento sigue cerrado”.

Será una buena noticia que después de tanto trabajo de montaje, haya que desmontar las instalaciones sin que sean utilizadas. Que no se ponga en marcha este centro auxiliar significa que bajan los contagios y hay sitio en los hospitales para atender a los afectados; que ese polideportivo no es necesario porque la pandemia en Málaga, la provincia con más casos de Andalucía, está medianamente bajo control. Que Carranque no se abra es, por ahora y aunque ya no salga permanentemente en la prensa, la mejor noticia de cada día.