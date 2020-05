Coronavirus en Málaga: El Clínico retira 3.200 mascarillas que no cumplen los requisitos

El Clínico ha retirado más de 3.000 mascarillas que estaban catalogadas como de protección media (FFP2), pero que no cumplen esos requisitos porque eran de un nivel inferior. Corresponden a una partida de 10.000 unidades adquirida de forma directa por el propio hospital en pleno pico de la pandemia, cuando escaseaba de forma alarmante este material de protección. El centro sanitario confirmó que ha retirado 3.201 mascarillas que aún estaban en el almacén, por lo que "posiblemente" se habrían utilizado 6.799 unidades. Además, procedió a la identificación y seguimiento clínico de los profesionales que las usaron.

El hospital dispuso su retirada después de que el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, concluyera que "no cumplen" la condición de FFP2, aunque sí la de FFP1, que es un nivel menor de protección. Las FFP2 son las que están indicadas para aquellos profesionales que están en contacto directo con pacientes infectados de coronavirus.

"Es indignante. Alguien debería asumir responsabilidades", dijo el secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez. No se refería sólo al este último caso, sino también a otros anteriores de mascarillas caducadas o defectuosas. Prácticamente todos los centros sanitarios de la provincia de Málaga han repartido material de protección deficiente o con la fecha de caducidad pasada. El Clínico, el Regional, el Costa del Sol, las áreas sanitarias de la Axarquía y Antequera han sido objeto de denuncias por parte de todos los sindicatos y de los colegios profesionales de Médicos y Enfermería. De hecho, estas organizaciones ya pierden la cuenta de cuántas incidencias de este tipo se han registrado desde que estalló la pandemia.

El hospital asegura que sólo el 3% del personal que las usó dio positivo en coronavirus

Satse avanzó que llevará este último caso del Clínico a la Inspección de Trabajo. Otros sindicatos ya han acudido a la autoridad laboral e incluso a la Fiscalía por situaciones similares en otros centros sanitarios. "Vamos a poner una denuncia ante la Inspección de Trabajo tras esta nueva retirada de mascarillas en el Clínico porque se ha puesto en juego la salud de los trabajadores", argumentó el secretario de Satse.

Este sindicato criticó el "cúmulo de equívocos y de imperdonables traspiés" de los que culpó a la Consejería de Salud y Familias. Para Satse, ésta "es responsable de este desafortunado incidente, ya que es labor y competencia propia de la Junta de Andalucía revisar que todo el material que se entrega a los profesionales sanitarios para su protección y la de los usuarios, cumple todos los estándares de calidad".

Los sindicatos tuvieron conocimiento de este incumplimiento porque el propio hospital les informó este pasado jueves de la situación. Se trata de un lote de las mascarillas HUW TEK-Q/JMDT001-2012. El Clínico explicó que el CNMP concluyó que "este producto cumple con condiciones distintas a las indicadas para determinar su equivalencia a una FFP2". Además, aseguró que "sólo el 0,3% de los profesionales identificados que habían usado otros lotes de mascarillas que no cumplían al cien por cien como FFP2 han dado positivo en las pruebas de detección realizadas".

Satse insistió en que la Consejería de Salud y Familias "no está llevando a cabo el necesario y adecuado control de los equipos de protección que está repartiendo entre sus profesionales". Estas mascarillas fueron distribuidas en abril, en el inicio de la pandemia, cuando aún el SAS no tenía un sistema de verificación de la calidad previa a la distribución. Éste ha sido implementado recientemente. Por ello, el hospital envió muestras al Centro Nacional de Medios de Protección. "Tras comprobarse que no cuentan con los criterios de calidad exigidos como FFP2, se han retirado las que aún quedaban en el centro", indicó el Clínico. Además, el hospital aclaró que la compra directa que hizo contó con la autorización de la Plataforma Provincial.

"La retirada de las mascarillas que quedaban sin distribuir responde, por tanto, al sistema de verificación llevado a cabo por el SAS a través del Centro Nacional de Medios de Protección", apuntó el Clínico. Además, añadió que tras identificar a los profesionales que las utilizaron les hizo las pruebas oportunas. Las mascarillas pueden ser quirúrgicas, FFP2 ó FFP3. Cada una tiene un nivel diferente de protección y se asignan en función del riesgo al que se exponga el trabajador.