Indignación entre los odontólogos que ven peligrar la viabilidad económica de sus clínicas por la dificultad para acogerse a ERTE e incluso su salud por la falta de equipos de protección. La junta directiva del Colegio de Dentistas de Málaga ha aprobado una durísima declaración institucional en la que no descarta acciones legales, tanto administrativas como judiciales, ante esta situación.

Su malestar es con el Gobierno central. "No va nadie a las clínicas, pero no podemos cerrar. Pedimos que nos miren como a los demás sectores. ¿Por qué no podemos acogernos a un ERTE? Cumplimos con nuestro deber y hay consultas abiertas para las urgencias", argumenta el presidente de la entidad, Lucas Bermudo. En la web del Colegio hay una pestaña en la que los usuarios pueden consultar ese listado de centros para la atención urgente que están distribuidos por toda la provincia.

En cuanto a la declaración de esa organización profesional, la entidad reprueba "la vergonzosa conducta de las autoridades sanitarias competentes" a las que hacen responsables de "cuantos daños patrimoniales se puedan derivar de esta caótica y nefasta gestión" de la crisis del coronavirus.

El pasado miércoles, se publicó en el Boletín Oficial del Estado una orden por la que las clínicas dentales son declaradas centros esenciales para la atención de urgencias odontológicas. "En definitiva, los dentistas y sus clínicas dentales, han sido abandonados por el Gobierno de la Nación, ya que al haber sido considerados como servicio esencial no pueden acogerse a ninguna de las medidas económicas acordadas hasta el momento y seguramente dificultará la tramitación y/o resolución de los ERTE que se estaban concediendo por fuerza mayor", dice la declaración.

El Colegio y los profesionales han pedido el cierre de las de las clínicas ante la falta de materiales y equipamiento de protección (EPI) para evitar los contagios del virus. La entidad colegial advierte que se desconoce aún la repercusión que esta situación provocará en el sector ante la incertidumbre de la prolongación del estado de alarma.

Los dentistas advierten que adoptarán las acciones legales que estimen oportunas

"Nos resulta increíble, que el Ministerio de Sanidad no pueda conocer la realidad de nuestra actividad profesional y que no comprenda que el mantenimiento de unos servicios de urgencias en la situación actual no es rentable para el mantenimiento de los salarios de personal, seguros sociales, cuotas de autónomos, tributación fiscal y demás gastos", señala el Colegio malagueño.

Además, la entidad advierte que la falta de equipos de protección "dificultan o imposibilitan dicha asistencia urgente si no se facilitan los medios adecuados como en los centros públicos".

El Colegio insta a la Administración tome las medidas para que "no se produzca la ruina" de las empresas del sector, "la huida de nuestros jóvenes profesionales al extranjero y el desempleo generalizado" entre el colectivo, máxime cuando el Sistema Nacional de Salud no puede asumir los tratamientos dentales.