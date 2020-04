"Llevamos más de dos semanas de confinamiento y creemos que empiezan a verse los resultados. Parece que no llegan tantos pacientes con coronavirus a Urgencias como antes. Se están dando altas y hay sitio en las plantas. Y en la UCI ya se han extubado algunos enfermos". Así resumía un enfermero del Clínico el moderado y cauteloso optimismo que sienten los profesionales sanitarios. Y añadía: "Todo el mundo está esperanzado. Confiamos en que no sea necesario abrir el hospital de campaña de Carranque. Pero no se sabe, esto puede pegar un repunte".

Otro enfermero del Regional manifestaba la misma impresión. "El problema con este virus es que los hospitales se llenan muy pronto y que luego por el tipo de patología, los pacientes tardan mucho en salir. Pero parece que el ritmo de llenado del hospital está siendo menor". También apuntaba que en este hospital quedaban aún camas de Cuidados Intensivos.

Ambos hospitales han podido encajar el vertiginoso aumento de enfermos de Covid de los últimos días gracias a que hace más de dos semanas paralizaron en seco la cirugía no urgente a fin de no tener camas ocupadas con estos posoperatorios y que en los últimos días han trasladado pacientes con otras patologías a otros centros tanto públicos -Civil, Materno y Guadalhorce- como privados -Chip y Parque San Antonio-.

No obstante, la Junta trabaja en la puesta en marcha del polideportivo de Carranque como hospital de campaña por si se saturaran el Clínico y el Regional.