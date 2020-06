Coronavirus en Málaga: La última semana suma 27 nuevos casos frente a 302 pacientes curados

De momento, el coronavirus sigue bajo control en la provincia de Málaga. De miércoles a jueves, la Consejería de Salud contabiliza ocho nuevos contagios y 83 curados más. Las cifras suponen que hay 10 veces más altas que infectados. La tendencia se repite en la última semana. De hecho, desde viernes pasado se suman 27 contagiados y 302 pacientes curados. Por lo tanto, estos últimos son once veces más que los primeros. Los datos acumulados se sitúan en 2.854 infectados diagnosticados por PCR desde que estalló la pandemia y 3.339 enfermos dados de alta.

No sólo ha once veces más curados que nuevos casos. Otro dato bueno es que por cuarto día consecutivo no hay fallecidos, de modo que el total se mantiene en 288. Tampoco hay nuevas hospitalizaciones, cuyo acumulado sigue en 1.496. En la actualidad quedan en hospitales de la provincia once pacientes, de los cuales dos están en UCI. Estos números suponen una importante caída en un mes, ya que el 19 de mayo había 58 enfermos ingresados, de los cuales ocho se encontraban en Cuidados Intensivos.

Los curados totales son mas que los contagiados porque ahora la Consejería –para armonizar las estadísticas con las del Ministerio– únicamente cuenta los positivos por PCR, que es la prueba que determina cuando una persona está infectada y puede transmitir el virus. Si se suman los diagnosticados por test –que Sanidad no incluye en sus datos– el acumulado de contagios en la provincia llega a 4.597.

Los especialistas siempre insisten en que, aunque los datos sean buenos, deben respetarse las medidas de higiene, el uso de mascarilla y las distancias de seguridad. Pero las estadísticas reflejan que el virus da una tregua.