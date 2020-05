Coronavirus en Málaga: Sigue el repunte de contagiados y hay un nuevo fallecido

La guerra contra el coronavirus no está ganada y la población no debería relajarse. Por segundo día consecutivo se registra en la provincia de Málaga un repunte de casos. Después de que entre el domingo y el martes apenas se contabilizaran de 10 a 20 nuevos positivos, el miércoles hubo 103 y este jueves 73. De modo que hay más infectados en las últimas horas -esos 73- que personas curadas -45-.

Y el goteo de hospitalizados y fallecidos no para. No obstante, las cifras no son altas dado que son consecuencia del periodo de confinamiento anterior a los paseos, las salidas con niños, la vuelta a los tajos, la apertura de comercios y la autorización de ciertas actividades deportivas.

Lo mismo ocurre con los pacientes que en la actualidad están hospitalizados y en UCI, que van bajando. Hay 86 enfermos ingresados, de los cuales 13 están en Cuidados Intensivos. Pero estos buenos datos no deben llevar a la conclusión de que la pandemia está en remisión. En realidad, son también producto de las medidas restrictivas de hace varias semanas. Y la situación puede estallar otra vez si no se respetan las distancias de seguridad y las medidas de protección recomendadas para evitar los contagios.

No hay nuevos ingresos en UCI, aunque sí tres hospitalizaciones

En la provincia hay ya 3.638 personas que se han infectado con el virus; el 24% de los 14.870 que hay en Andalucía. De los nuevos contagiados en la región -231-, los 73 de Málaga representan casi un tercio (el 31%).

En las últimas horas se registra un nuevo fallecido y el total asciende a 264. Donde no hay cambios es en los ingresos en UCI, que se mantienen en su cifra acumulada en 165. Se contabilizan tres nuevos hospitalizados, siendo el total desde que estalló la pandemia de 1.432.

Los datos de la Consejería de Salud y Familias y del Ministerio de Sanidad recogen 45 nuevos curados y un acumulado de 1.752. La cifra supone que las personas que han superado la enfermedad son ya casi la mitad (48%) de los infectados.