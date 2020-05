Coronavirus en Málaga: Tercer día consecutivo de malos datos con 65 nuevos contagiados y otros dos fallecidos

La población se ha relajado y tiene ansias avanzar en la desescalada, pero las cifras indican que la guerra al coronavirus no está ganada. Todavía no hay vacuna y la inmunidad natural no parece que esté muy alta, de modo que las personas son vulnerables a este nuevo patógeno. Los datos, que fueron descendiendo producto del estricto confinamiento, se mantienen ahora en la provincia de Málaga en unos niveles que aconsejan no bajar la guardia. Por tercer día consecutivo se registra un número importante de nuevos contagios.

Mientras lunes, martes y miércoles de esta semana hubo 16, 20 y 10 nuevos positivos, respectivamente; miércoles, jueves y viernes se contabilizaron 103, 73 y 65, en ese orden. En cuanto a los fallecidos, después de varios días en que no se registraron nuevos decesos -entre el domingo y el martes-, desde el miércoles vuelve el goteo diario de víctimas mortales. Este viernes son dos y el total llega a 266.

En cifras acumuladas, los infectados en la provincia ascienden a 3.703, el 25% de los contagiados de Andalucía. Cuando arrancó la pandemia, Málaga concentraba el 70% de casos. Su peso en la comunidad autónoma ha ido bajando porque otras provincias como Granada, Jaén, Sevilla y Córdoba han ido subiendo en afectados. De modo que la situación, salvo en Almería y Huelva, se ha ido igualando en la región.

La cifra de hospitalizados e ingresados en UCI es la más baja, por el estricto confinamiento de hace varias semanas

Otra cifra para no bajar la guardia es que el número de nuevos curados -59- sigue por debajo los contagiados en las últimas horas -65-. En total, hay 1.811 personas que han superado la enfermedad. Son casi la mitad, el 49%.

También se producen nuevas hospitalizaciones. Exactamente seis más. Y el total de personas que están o han pasado por un hospital asciende a 1.438. El buen dato es que no hay ingresos en UCI en la última jornada y que este parámetro se mantiene en 165. En la actualidad hay 84 personas hospitalizadas, de las cuales 14 están en Cuidados Intensivos. Son las cifras más bajas tras el pico de la pandemia. Pero hay que tener en cuenta que son producto del estricto confinamiento de semanas atrás dado que desde que se contrae el virus hasta que un paciente acaba ingresado en un centro sanitario suele bastantes días.

Médicos y enfermeros consultados por Málaga Hoy no se mostraron en contra de la propuesta de la Junta de que la provincia pase a la fase 1 de la desescalada y que la capital junto con Rincón de la Victoria que tiene peores datos epidemiológicos lo haga con ciertos condicionantes. Sin embargo, advirtieron que el problema es el incumplimiento de muchos ciudadanos de las distancias de seguridad, por lo que indicaron que -ante las posibilidades de que sigan sin respetarse las normas- es preferible seguir en la fase 0 que supone más limitaciones. Además, todos coincidieron en que, aunque no sea obligatorio, es muy aconsejable el uso de mascarilla para evitar la propagación del virus mientras no haya una vacuna ni un alto grado de inmunización natural.