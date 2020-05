Coronavirus en Málaga: Sanitarios prefieren no avanzar en la desescalada ante el incumplimiento de los ciudadanos

“Las imágenes de los paseos marítimos llenos de gente que no respeta las distancias de seguridad ponen los vellos de punta”. La afirmación es del presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque. Como él, muchos otros sanitarios consultados prefieren que esta ciudad y Rincón de la Victoria –que tienen una incidencia de contagios por encima de los parámetros marcados por el Ministerio de Sanidad­- no avancen en la desescalada ni siquiera con condicionantes como propone la Junta. Pero no porque no compartan esta idea de la Administración autonómica, sino por el incumplimiento de muchos ciudadanos de la distancia de seguridad y las medidas de protección. Todos coincidieron además en que, aunque no sea obligatorio, debería usarse la mascarilla de forma generalizada.

“Si no es seguro de que la conciencia ciudadana y las fuerzas de seguridad garanticen el cumplimiento de las normas, no nos movamos de como estamos porque lo van a pagar las personas frágiles y los sanitarios”, advierte el presidente del Colegio de Médicos. Estamos en la fase cero, pasaríamos a la 1. Eso permitiría, por ejemplo, abrir las terrazas con el 50% de ocupación. “Va a ser una situación de riesgo. Pero no por abrirlas, sino porque no se respetan las normas a rajatabla”, aclara Sánchez Luque. Además, insiste en que las mascarillas deberían ser de uso generalizado, aunque no sea obligatorio. “Y no colocadas sobre la frente como unas gafas de sol”, dice, sino cubriendo nariz y boca.

El presidente del Colegio de Enfermería, Miguel Carrasco, cree que Málaga debería mantenerse en la fase 0, es decir, como está. “Pasar a la fase 1 con condicionantes como propone la Junta crea confusión. Me mantendría como estamos, porque lo contrario es pasar a un escenario mejor, pero con riesgos”, argumenta. Carrasco no sólo representa a más de 6.000 enfermeros de la provincia, sino que además trabaja en Urgencias.

Es una opinión cualificada. Como su homólogo del Colegio de Médicos, critica el incumplimiento de muchas personas de la distancia de seguridad cuando salen a la calle. “Los ciudadanos no son conscientes de lo que nos estamos jugando. Ha habido más de 25.000 muertos en España. La gente tendría que ser más respetuosa de las normas. Los técnicos vaticinan que habrá un repunte de casos”, sostiene Carrasco. Y concluye: “El mejor aplauso es llevar mascarilla aunque no sea obligatoria y mantener la distancia de seguridad”.

Un enfermero de Urgencias que prefirió mantener el anonimato también es partidario de “esperar”. Cree que “se está priorizando la economía a la salud y que la carrera por recuperar el turismo y el trabajo nos va a hacer retroceder”.

Los profesionales creen que se está priorizando la economía sobre la salud

Igual que Sánchez Luque, lamentó las aglomeraciones que se han visto en los últimos días: “Veo en el paseo marítimo Antonio Machado a ciudadanos pegados unos a otros y sin mascarillas. La gente hace lo que le da la gana. Va a haber un repunte. Aún hay pacientes en las UCI y cuando los enfermos de Covid entran en Cuidados Intensivos no salen en dos o tres días sino que se tiran un mes. Se va a volver a colapsar el sistema sanitario”.

Un cualificado facultativo de una UCI opinaba también que “es prudente esperar”. Aunque veía “bien” la propuesta de la Junta de avanzar de la fase 0 a la 1 en el Distrito Sanitario Málaga con condicionantes por esa mayor incidencia del virus, manifestaba sus reparos por el comportamiento de muchos ciudadanos. “Esperar tiene consecuencias económicas, pero hay que anteponer la salud a la economía. La gente sale alegremente y forma grupos, sobre todo los jóvenes. Es muy preocupante y me temo que habrá un repunte en dos o tres semanas”, afirmaba.

Añadía que sin una vacuna y sin test suficientes para hacer un mapa de infectados que puedan haber desarrollado una inmunidad natural, la relajación es como jugar a la ruleta rusa. Como los demás médicos y enfermeros consultados insistía en que debe respetarse la distancia de seguridad de dos metros y usarse la mascarilla –y bien colocada- aunque no sea obligatoria. Los sanitarios advierten que de lo contrario habrá más contagiados, hospitalizados y muertos…