Coronavirus en Málaga: La demora en ir al médico por temor al Covid-19 es "un serio problema de salud pública"

El estado de alarma ha provocado que pacientes con patologías distintas a Covid 19 hayan decidido no acudir al médico por temor al contagio, según han afirmado desde Vithas, advirtiendo de que la demora en ir a consultas por ese temor "es un serio problema de salud pública". Así, han indicado en un comunicado que los datos observados en la red de hospitales Vithas, coincidentes con otros estudios, indican, por ejemplo, que la atención a pacientes con angioplastias en caso de infarto agudo ha disminuido un 40 por ciento y lo mismo ha sucedido con los ictus, ya que el número de pacientes que han acudido al especialista por este motivo se ha reducido un 30 por ciento.

David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación de Vithas, ha advertido de que "estamos atendiendo estas patologías más tarde de lo que lo hacemos habitualmente porque el paciente espera en casa hasta que no puede más. Sin embargo, existen toda una serie de motivos de consulta en urgencias que no deberíamos demorar por su potencial riesgo".

"El confinamiento, los mensajes de no salir de casa y el miedo a acudir a los hospitales nos puede pasar factura si no alertamos de esta situación", ha manifestado el facultativo. A nivel mundial, estudios recientes advierten incluso del efecto adverso que las medidas de confinamiento y el miedo a la infección en centros sanitarios pueden tener sobre la población infantil ya que pueden llegar a incrementar su mortalidad.

Desde Vithas han señalado que el retraso en acudir al especialista o urgencias durante la pandemia "puede suponer un serio empeoramiento de la salud de pacientes con patologías de todo tipo, ya que impide un diagnóstico y tratamiento apropiados, agravándose la patología y la salud del paciente".

"Demorar estas consultas empeora su evolución y pronóstico. Los pacientes pueden acudir con seguridad a nuestros hospitales, porque contamos con las mayores garantías de calidad y seguridad, con circuitos diferenciados para pacientes con covid-19 en beneficio de la seguridad de todos", ha afirmado el doctor Baulenas.

Patologías cardiovasculares --anginas de pecho e infartos--, accidentes isquémicos transitorios e ictus mejoran su pronóstico con atención temprana y disminuyen la mortalidad y las complicaciones asociadas, han recordado. Respecto a las angioplastias el facultativo ha considerado "muy preocupante que las personas aguanten en su casa si sufren esta patología". "En algunos casos el dolor cede, pero deja en el corazón unas heridas que veremos más tarde, incluso en revisiones rutinarias, en forma de insuficiencia cardiaca u otras secuelas post-infarto", ha indicado.

Han incidido en que el miedo a contagiarse de Covid 19 es uno de los factores que provoca que los pacientes retrasen su visita al médico, y los que finalmente deciden acudir a urgencias "en muchos casos llegan en estadios más avanzados de afectación miocárdica", constata el director asistencial corporativo de Vithas, que insiste en la disminución de la mortalidad y complicaciones de esta patología si se acude a urgencias a tiempo.

En el caso de los ictus "la situación es muy parecida". "Los pacientes están pasando en casa los ictus leves o los accidentes isquémicos transitorios a pesar del riesgo que eso supone para su salud", ha afirmado Baulenas, quien ha apuntado que las consecuencias de no acudir al especialista en estos casos pueden empeorar las secuelas como la inestabilidad, pérdida de fuerza, alteraciones del habla, incontinencia urinaria u otras.

Por otra parte, la diabetes es una de las patologías que mayor repercusión están teniendo sobre todo en pacientes de debut que, "ante síntomas inespecíficos y desconocidos, deciden esperar en casa a pesar de poder padecer cifras extremas de glucemia sin saberlo". "Para estos pacientes que desconocen la enfermedad y las nefastas consecuencias de no seguir un tratamiento adecuado, la demora diagnóstica puede tener consecuencias muy graves", ha apuntado.

La complicación aguda más temida de la diabetes es la hipoglucemia, que puede deberse a un exceso de ejercicio, a unas dosis excesivas de insulina o a un aporte insuficiente de hidratos de carbono. Por otro lado, la hiperglucemia severa, que consiste en una elevación de la glucosa en sangre y que puede traducir un debut diabético. Estas son algunas de las consecuencias de no acudir a tiempo al especialista para las personas que padecen este tipo de patologías crónicas.

Además, las personas de edad avanzada padecen en mayor medida descompensaciones de enfermedades crónicas. Es el caso de la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad pulmonar crónica o la insuficiencia cardiaca, en las que "una atención precoz de las descompensaciones también evita ingresos y complicaciones posteriores", han indicado.

Otras situaciones que requieren de una valoración urgente son los dolores abdominales, entre las que se encuentran apendicitis, colecistitis, pancreatitis o las uropatías obstructivas que, "de no ser atendidas precozmente, pueden tener desenlaces fatales". "En todos estos casos, acudir a urgencias o al especialista es fundamental para evitar complicaciones mayores", ha explicado el doctor.

En apendicitis aguda, que es la patología quirúrgica abdominal más frecuente, ya que el siete por ciento de la población la sufrirá en algún momento, "sabemos que entre un 16-40% de los casos se perforan, y en tiempos de Covid 19 esta cifra casi se ha multiplicado por dos en los pacientes que finalmente acuden a los hospitales", ha señalado.

A nivel oftalmológico, la visión es otro de los aspectos que también ha visto disminuida la atención en urgencias, apuntando que "una atención temprana puede evitar complicaciones que en el peor de los casos puede suponer la pérdida de la visión" y advirtiendo de patologías que se manifiestan como alteraciones agudas de la visión en forma de manchas o destellos, así como el dolor o el ojo rojo doloroso.

Un capítulo especial es el de la atención oncológica. La revista científica The Lancet publicó el 30 de abril los resultados de un estudio realizado en Holanda en el que se observó un descenso del diagnóstico de cáncer no piel del 60 por ciento y del cáncer de piel del 25 por ciento "en esta situación nos parece especialmente relevante la necesidad de ofrecer la máxima seguridad para persuadir a nuestros pacientes de que no demoren sus consultas en caso de necesidad", ha advertido Baulenas.

Según han reiterado, desde Vithas trabajan para que el paciente pueda acudir a sus hospitales "con garantías, aplicando las máximas medidas de seguridad, con circuitos diferenciados, medidas de control para pacientes y profesionales, distanciamiento social, medidas especiales de limpieza y todo aquello que los convierta en entornos seguros".

El compromiso estratégico de Vithas es que "toda asistencia sanitaria esté avalada por los estándares de la acreditación de calidad de mayor prestigio internacional, la Joint Commission International". Tan solo 15 hospitales en España poseen tal acreditación y reconocimiento, y tres de ellos forman parte de Vithas, en Madrid, Málaga y Granada.