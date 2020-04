Los hospitales públicos comienzan a hacer el difícil equilibrio de recuperar la normalidad y mantener la guardia frente al coronavirus. En ese camino empiezan a desandar los pasos dados. Por eso, dos especialidades que fueron sacadas de los hospitales públicos los privados para hacer sitio para el coronavirus vuelven a casa.

Era una medida sin precedentes y ahora toca retomar la situación anterior. Cirugía Cardiovascular del Regional, que fue llevada al Vithas Málaga (antiguo Parque San Antonio), regresa a su hospital. Lo mismo ocurre con Cirugía Cardíaca del Clínico, que durante unas tres semanas ha estado en el Vithas Xanit Internacional y ya otra vez funciona en el hospital de Teatinos.

Es una excelente noticia: el comienzo de la desescalada asistencial porque el coronavirus afloja la presión y tanto las camas de hospitalización liberadas para el Covid como las de UCI creadas ex profeso van quedando libres. Pero, los sanitarios advierten que esta batalla ganada al virus no puede ser motivo de relajación de la cuarentena.

Todavía no se puede bajar la guardia en el confinamiento, insisten, o puede haber un repunte que empeore las cosas. Apelan además a la responsabilidad social de los ciudadanos de no contagiarse –no sólo por ellos mismos- sino para que no sean transmisores de la enfermedad y de esa manera protejan a la comunidad.

La guerra contra el virus aún no está ganada. De hecho, de la docena de especialidades del Clínico y el Regional que se trasladaron temporalmente a centros sanitarios privados o a otros pabellones de este complejo hospitalario público solo han vuelto dos a su edificio de siempre (Cirugía Cardiaca del Vithas Xanit Internacional al Clínico y Cirugía Cardiovascular al Regional). De esa docena, nueve están repartidas por hospitales públicos y tres, en centros privados. Las primeras que vuelven a casa son dos de las tres sacadas a hospitales privados de la provincia. Y también sigue montado el hospital auxiliar de Carranque, por si las tendencias a la baja de contagio se torcieran…

Los hospitales públicos comienzan a recuperar lenta y cautelosamente su normalidad. Hay camas libres en planta y en UCI. Afloja la presión asistencial del coronavirus también sobre las Urgencias. Y a estos servicios empiezan a llegar algo más de pacientes no Covid, retraídos antes por miedo al contagio.

Pero aún queda camino por desandar. El Regional tiene todavía una decena de especialidades fuera de su sitio -una en un centro privado y nueve en otros pabellones de su propio complejo-. El Clínico mantiene su maternidad agrupada con la del Materno, en este hospital. Queda Neurociguría del Regional en el Hospital CHIP, donde hace unos días fue operado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Es la única especialidad del sistema sanitario público malagueño que en este momento está en un hospital privado. Las otras nueve fueron repartidas contrarreloj por los pabellones del complejo –Hospital Materno Infantil, Civil y pabellón B- para hacer sitio el edificio principal –el A- para los enfermos de coronavirus.

Queda aún tiempo para que se recupere la total normalidad en los hospitales públicos. Pero estos tienen que hacer ahora un supremo esfuerzo para retroceder en las medidas adoptadas a fin de que volver a la situación anterior y que no estallen las listas de espera de pacientes no Covid; pero al mismo tiempo estar muy preparados para responder a un repunte del coronavirus, si lo hubiera. En el comportamiento responsable de los ciudadanos está la clave para que la pandemia no vuelva a golpear con toda su fuerza.