Los datos empeoran en la provincia de Málaga y se rompe la tendencia a la baja. Ya el martes hubo un muy leve repunte, pero ahora es más marcado. Respeto a días anteriores, aumentan a mayor ritmo los fallecidos, los ingresados en UCI y los contagiados.

La cifra más demoledora es la de fallecidos. El coronavirus deja 17 muertos más en sólo 24 horas. El total provincial desde que comenzó la pandemia es de 201. El domingo fueron 13 los decesos, el lunes no hubo ninguno y el martes uno.

Otro dato poco alentador es la subida de ingresos en UCI: once más en un sólo día. Un número que contrasta con los que se registraron en los días precios. Cinco el domingo, uno el lunes, dos el martes... En total, han pasado por Cuidados Intensivos en la provincia 156 enfermos.

También se incrementa la cifra de hospitalizados en 31 y el acumulado se sitúa en 1.284. Frente a este número, el lunes sólo hubo uno nuevo y el martes, 13. Y sube la de contagiados, con 81 nuevos infectados. Hay que remontarse dos semanas para encontrar unos datos tan malos. Mientras el lunes el aumento de nuevos positivos fue del 0,63% y el martes del 1,03%; este miércoles es del 3,61%.

Pero aquí hay un sesgo que puede llevar a error. Los contagios aumentan, en parte, debido a que se están haciendo más test. De modo que casos positivos que antes no se contabilizaban porque no se detectaban al no realizarse la prueba, ahora salen a la luz y cuentan en las estadísticas.

En la provincia, el acumulado de infectados asciende a 2.321. Un dato con el que Málaga sigue -como desde que empezó la pandemia- a la cabeza de Andalucía. El número positivo es que hay 67 personas curadas más y en total van 664.

La incidencia en la provincia es de 140 por 100.000 habitantes. Por distritos, el más castigado es Málaga, con 1.302 contagiados. Le siguen la Costa del Sol occidental con 469, el Valle del Guadalhorce con 180, la comarca de Antequera con 154, la Axarquía con 111 y la Serranía de Ronda con 89.

En Andalucía también aumentan contagios, fallecidos e ingresos en UCI en comparación con el día anterior. No de forma alarmante, pero no son buenos datos. Aunque, eso sí, cae el total de pacientes que están en la actualidad en Cuidados Intensivos -de 358 a 343- y los hospitalizados -de 1.662 a 1.545-.

En la región siguen registrándose nuevos contagiados. Exactamente 289 más en las últimas horas y el acumulado asciende ya 10.595 desde que estalló la pandemia en la comunidad autónoma. La cifra supone un incremento del 2,80%, más que el 1,16% registrado la jornada anterior. Andalucía ha notificado un total de 169 positivos asintomáticos incluidos en el total de confirmados.

También aumentan los fallecidos y lo hacen más que en los días previos. Hay 29 víctimas mortales más con el Covid 19 y la cifra total se eleva a 865. Supone un 3,46% frente al 2,57% de la jornada previa, en que hubo 21 muertos con el virus.

El acumulado de las personas que han necesitado ingreso en Cuidados Intensivos asciende a 665 dado que en las últimas horas se contabilizan 34 nuevos ingresos, un 5,38% más. El dato empeora los de días anteriores. De domingo a lunes solo hubo dos y de lunes a martes, diez.

Afortunadamente, también se incrementan los pacientes curados. Hay 192 más -un 9,34% de incremento- y el acumulado es de 2.224. Este aumento casi triplica el del día anterior, que fue de 3,30% con 65 personas curadas más.

Andalucía sigue siendo, con 10.595 contagiados totales, la sexta comunidad autónoma en casos. Por delante están, en ese orden Madrid (49.526), Cataluña (36.505), Castilla La Mancha (14.680), Castilla León (13.697) y País Vasco (11.475).