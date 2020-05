Coronavirus en Málaga: Los 'runners' vuelven a su normalidad aunque con dudas

Se estaba haciendo ya largo el confinamiento tras 49 días de estado de alarma. Se notó en las calles desde primera hora de la mañana. Desde las 6:00 daba inicio la Fase 0 y esos horarios que permitían a los adultos salir a la calle a hacer ejercicio, a correr o montar en bici al aire libre tras mes y medio de aislamiento, de ver las mismas cuatro paredes. Fueron cuatro horas, hasta las 10:00 en el primer tramo, en el que se vio a multitud de gente aprovechando ese laxo de tiempo.

Daniel, un vecino de Alhaurín de la Torre, llevaba mucho tiempo esperando este día para volver a su habitual práctica del deporte. De hecho, tenía por estrenar unas zapatillas que no dudó en dejar listas la noche de antes. "Lo esperaba con muchas ganas, llevaba con la ropa preparada desde la noche anterior", asegura, aunque reconoce estar más habituado a la piscina, antes del confinamiento solía completar "cinco sesiones a la semana".

"Estuve fuera unos 50 minutos o una hora", apunta Daniel, que intercaló tramos de intensidad y trote: "Poco a poco, que era el primer día". La experiencia del malagueño por las calles torrealhaurinas le sorprendió, en parte porque pensaba encontrar más gente: "Pensaba que habría más personas. Aunque había muchas sobre todo en en la zona más céntrica, no tanto a las afueras. Me ha sorprendido sobre todo el número de ciclistas".

Pese a alabar a la gran mayoría de homólogos que como él aprovecharon su tiempo para hacer deporte, considera que había "gente que pasaba muy cerca tuya", pero destaca que "la gran mayoría, cuando te veían, intentaba aumentar esa distancia de seguridad".

"Por suerte había poco tráfico por lo que el 75% de la carrera la he hecho por la carretera. En general buenas sensaciones, creo que los que han salido a correr se lo han tomado en serio y han sido responsables llevando a cabo el protocolo establecido", razona este runner, que espera que no haya que lamentarse con los que no lo hagan: "Esperemos que no tengamos un aumento de contagiados dentro de dos semanas".

La experiencia de Carlos, un vecino de Benalmádena, es similar. "Corrí por la explanada que hay cerca del Tívoli, con la idea de evitar el paseo marítimo", manifiesta el joven, que asegura que normalmente solía salir a correr "al menos tres o cuatro veces a la semana". Él, como otros tantos, ha aprovechado la oportunidad para volver a activar las piernas como solía antes del confinamiento, aunque con toda la precaución que tuvo a su alcance: "Estuve en torno a media hora. Tras más de 50 días con poca actividad, hay que ir poco a poco".

Este salió de su domicilio sobre las ocho de la mañana y admite que sobre esa hora "no había nadie" en las calles. "Según avanzaba sí que comencé a ver un poco más de movimiento, tanto de runners como de ciclistas", reconoce sobre los vecinos benalmadenses, a los que destacó por su civismo cuando se cruzó con alguno de ellos: "En mi caso, incluso me llegué a parar en alguna ocasión o llegábamos a cambiar el sentido de nuestra carrera si era necesario".

"Ver todo cerrado desde que comencé a correr me ha sorprendido mucho", asegura Carlos, ya que era una zona de mucha actividad por la que circuló este 2 de mayo: "Solo quedan los operarios del ayuntamiento, limpiando y fumigando las calles".

Las zonas de playa, las más concurridas

Entre los puntos más concurridos que se han podido observar en este primer día de desescalada en el que se permite el deporte, se encuentran las zonas más próximas a la playa, los diferentes paseos marítimos de la capital. En uno de ellos estuvo otro malagueño, Juan Carlos, que aprovechó su proximidad al paseo marítimo Antonio Banderas de Huelín para hacer deporte.

El joven, que estuvo corriendo durante "unos cinco kilómetros, media hora", apunta que se sorprendió con la "aglomeración por el paseo marítimo". "Parecía como un domingo cualquiera, pensaba que la gente iba a tomar un poco más de conciencia. Al ser el primer día, todo el mundo tenía muchas ganas de salir, es normal. Pero se podrían haber mejorado las distancias y el espacio entre los viandantes", explica y señala a la gente que "iba paseando con las mascotas o niños, no solían respetar en su mayoría la distancia de seguridad".

"Yo personalmente he corrido por el asfalto de la carretera, por comodidad y para poder respetar las distancias de seguridad", explica Juan Carlos, que se encuentro con "bastante aglomeración por el paseo". Señala que, en general, vio que los runners "respetaban las distancias, íbamos bastante distanciados unos de otros", pero considera que habría sido "bastante incómodo" correr por el paseo por la cantidad de gente que caminaba. Por último, reflexiona: "La gente debería tomar más conciencia y respetar más las instrucciones que nos dan. Así poco a poco volveremos a la normalidad".

Otro deportista como Alberto, decidió correr por el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, el más céntrico de la capital y, por sus palabras, el más masificado este primer día. "Hubo un momento, a mitad de la carrera, que pensé en darme media vuelta y volver a casa", cuenta molesto el malagueño que, pese a destacar que los runners "intentamos mantener una distancia de dos o tres metros", los peatones eran muy numerosos y "la mayoría no hacían esfuerzos por mantener las distancias".

"Mucha gente que paseaba iba con sus hijos", destaca también Alberto, que no entiende "en qué piensa la gente". Él reconoce salir habitualmente a correr al mencionado paseo marítimo y, pese a estar normalmente masificado, se sorprendió con tal "multitud" dadas las circunstancias.

"He estado poco más de una hora corriendo, volviendo a recuperar sensaciones que estaban un poco dormidas. He hecho ejercicio en casa durante el confinamiento pero no hay nada como estirar las piernas al aire libre", menciona afortunado por la oportunidad, aunque entiende que "quizá hoy no era el mejor día para salir porque todo el mundo está con muchas ganas y se nos olvida muy rápido la seguridad propia y del resto".

Cerrado al tráfico el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso

Desde el Ayuntamiento de Málaga se ha tomado como medida de seguridad el cierre al tráfico durante todo este fin de semana del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso con el fin de proporcionar mayor espacio a peatones, corredores y ciclistas en esta vía. Desde el restaurante Antonio Martín de la Malagueta hasta los Baños del Carmen en la zona de Pedregalejo, estará cortado el paso para vehículos.

Desde el Ayuntamiento destacan que las aceras estarán reservadas para los peatones; y la calzada, la carretera, estará dedicada para bicicletas, aquellos vehículos de movilidad personal y para los muy habituales runners. Y recuerdan mantener siempre el sentido de la circulación de la vía, evitando así cruces entre los viandantes.