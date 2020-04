No bajar la guardia, no bajar la guardia, no bajar la guardia. Es el mensaje en el que coinciden los sanitarios para que los ciudadanos sepan que su esfuerzo de quedarse en casa está dando sus frutos frente al coronavirus.

Después de tres semanas encerrados, la presión en las Urgencias, las UCI y las plantas de los hospitales comienza a aflojar tímidamente. Médicos y enfermeros dan este mensaje de aliento a los malagueños, pero a la vez advierten que ahora más que nunca hay que respetar las medidas de confinamiento domiciliario y no relajarse.

“Los datos están contenidos, de momento; pero precisamente ahora la clave es no bajar la guardia”, apuntaba una fuente sanitaria del Regional. Este hospital tiene, por ahora, camas libres en planta y en UCI. Cierto es que porque ha parado su actividad no urgente y ha sacado especialidades al Materno, el Civil y a hospitales privados como CHIP o Vithas Málaga. Casi todo el pabellón A (el viejo) y parte del B (el que está sobre Urgencias) están con pacientes de coronavirus, pero de momento ni ha tenido que usar camas en su cafetería, ni que abrir el Hospital Pascual o el de campaña que está listo en Carranque.

El ‘hospital' de Carranque ya está listo, aunque por ahora no parece necesario

“La presión asistencial parece que se va ralentizando. El hospital está lleno, pero ahora no tenemos la sensación de que la situación se nos va a desbordar. Pero esto hay que decirlo con prudencia”, afirmaba un profesional del Regional. No obstante, transmitía la demanda del personal de que en este momento en el que hay más extubaciones de pacientes, se dote a los trabajadores de las mascarillas mas seguras (FFP3) para que no se contagien ni contagien a otros.

Un sanitario del Clínico coincidía en que está bajando ligeramente la presión asistencial. Aseguraba que en este hospital este lunes había una decena de camas de Cuidados Intensivos, entre las de la UCI y las ubicadas en el área de Recuperación. “Hay camas libres de UCI, en planta también porque ha habido altas y lamentablemente porque se han producido algunos fallecimientos, y en Urgencias llegan una quincena de casos sospechosos de coronavirus cuando antes 50 ó 60 diarios”, aseguraba.

Pero insistía, como todos los profesionales consultados que esta menor presión asistencial producto de una disminución en la expansión del virus puede irse al traste si no se respeta el encierro domiciliario. “Esto es resultado del confinamiento. La incubación de la infección son 14 días, llevamos tres semanas confinados y por lo tanto hay menos contagios”, explicaba.

E insistía en que ahora, la mayor fuente de transmisión pueden ser los sanitarios dado que están en contacto con infectados. De ahí que reclamaba que se les someta a los test para descartar el virus y que se les garanticen las máximas medidas de protección.

Pero por si esta tendencia a la baja fuera solo temporal o un espejismo, la Consejería de Salud ya tiene otros recursos preparados. El Hospital Pascual está listo para su puesta en marcha y aportaría casi 200 camas. También el hospital auxiliar de Carranque está listo, según indicó el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.

Aunque tiene una capacidad de 400 camas, si fuera necesario, se pondría en marcha en una primera fase hasta para 185 pacientes. También explicó que hace una semana ya se prepararon una docena de hoteles para ser medicalizados si fueran necesarios –dos en Málaga– que aportarían más camas en caso de que la pandemia avanzara.