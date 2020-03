¿Cómo se encuentra tras dar positivo en la prueba de Covid-19?

–Me encuentro bien, quitando que cada cierto tiempo me da un ataque de tos. Ya no tengo ningún tipo de síntoma. No tengo dolor de cabeza, ni dolor muscular, ni ningún tipo de problema más allá de que he pasado un resfriado que me ha hecho tener que meterme en casa por las circunstancias, porque además el coronavirus es bastante contagioso. Al final, aunque los síntomas que he tenido hayan sido como un resfriado fuerte y poco más, hay que estar en cuarentena hasta que pasen los 15 días.

–¿Y cómo está llevando la enfermedad sumada al confinamiento decretado por el Estado de Alarma?

–Pues como lo lleva todo el mundo. Aquí es muy importante no estigmatizar a las personas que tienen el virus porque al final lo acabaremos cogiendo todos. Yo lo he pasado aquí en casa trabajando a través del teletrabajo y coordinando todos los dispositivos municipales para que podamos dar respuestas las necesidades de los ciudadanos.

–¿Cuándo empezó a notar que estaba mal y cuáles fueron los síntomas?

–Yo me enteré la semana pasada. El viernes tuve un fuerte dolor de cabeza y avisé al 112. Creo que eran de los últimos días que hacían pruebas porque ahora ya creo que te dicen que te quedes en casa, por eso hay mucha gente que está sin diagnosticar a estas alturas. Entonces, tuve la suerte de que todavía hacían alguna prueba. Había estado en Madrid precisamente la semana anterior y había estado en contacto con personas que habían tenido la enfermedad, entonces me hicieron la prueba para descartar que lo podía tener y al final no hubo que descartar nada, lo tenía y ya está.

–¿Sabe cuál ha sido el origen del contagio?

–No, los políticos estamos en contacto con tanta gente al cabo del día que es muy difícil. A mí me preguntaron si había estado en alguna zona de riesgo, si había tenido contacto con enfermos, e igual que yo algunos compañeros de la Corporación, y sin embargo ellos no han desarrollado la enfermedad. Entonces, yo sí cumplía con todos esos parámetros y por eso me hicieron la prueba.

–Hay muchos políticos que han sufrido el contagio, lo que en parte demuestra que sí estáis en la calle y en contacto con la ciudadanía…

–Con la gente estamos en contacto mucho, sobre todo en la política municipal, que vas a un acto donde te encuentras a muchísima gente que quiere tocar a su alcalde, quiere darle un beso, quiere darle la mano y quiere contarle su problema. Eso es algo muy común en el día a día de la política local, y que ha estado pasando en todos los municipios hasta hace una semana y media. Entonces, es normal que al estar en contacto con tanta gente los políticos seamos un blanco fácil.

–Y es un acto de responsabilidad detener la actividad pública...

–Por supuesto, siendo responsables. Se trata precisamente de a la mínima sospecha quitarte de la circulación, encerrarte en casa, aislarte, que es lo que te pide el protocolo y hacerte la prueba para descartar que seas tú precisamente un foco de contagio y eso es lo que he hecho al final, hacerme la prueba.

–También el comunicarlo públicamente…

–Por supuesto, yo lo hice público y además grabé un vídeo en estos días explicando los síntomas porque hay mucho miedo y la gente piensa que lo va a coger y que no va a salir, y en realidad, hay gripes y resfriados peores. Estando sano se puede superar, el problema es para las personas que tengan algún tipo de dolencia previa o algún tipo de inmunodeficiencia, que son los que sí pueden sufrir con gravedad los síntomas de esta enfermedad.

–¿Qué recomendaciones hace a la población?

–Prudencia, paciencia y responsabilidad y quedarnos en casa hasta que nos digan lo contrario. Eso es lo mejor que podemos hacer para ayudarnos unos a otros.

–¿Y para los que no saben si están contagiados y no pueden hacerla la prueba?

–Si está muy mal que vaya al médico, pero si puede aguantar que espere porque el sistema está colapsado. Si no tiene más de 38 grados de fiebre, un paracetamol y en casa a aguantar.