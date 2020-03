El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, da positivo por coronavirus

El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha ha dado positivo por coronavirus, por lo que se encuentra en cuarentena desde hace unos días, según ha confirmado el propio regidor este lunes.

Así lo ha señalado en un mensaje en Twitter, en el que precisa que "personalmente me encuentro bien y con fuerza para seguir trabajando desde casa en la coordinación de las medidas que estamos poniendo en marcha desde Ayuntamiento de Benalmádena".

Navas también ha dicho reafirmar su "compromiso y voluntad de seguir trabajando en esta línea de acción municipal para contener la curva de crecimiento del Covid-19 y mantener los servicios municipales básicos con el rigor y eficiencia que merece nuestra ciudadanía".

De igual modo, en el mensaje ha mostrado su "más profundo agradecimiento a los trabajadores municipales, que durante estas jornadas de crisis han vuelto a demostrar su profunda vocación de servicio a la ciudadanía". "Podemos sentirnos orgullosos de nuestros trabajadores públicos", ha concluido.

Vecin@s!!! quería comunicaros q he dado positivo X coronavirus y me encuentro en cuarentena desde hace unos días. Personalmente me encuentro bien y con fuerza para seguir trabajando desde casa en la coordinación d las medidas q estamos poniendo en marcha desde @BenalmadenaAyto pic.twitter.com/t4NuGUOARB