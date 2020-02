El coronavirus congela 2 millones de euros en exportaciones de Famadesa

China es, desde hace unos años, uno de los principales objetivos del comercio exterior malagueño. Pese a que la balanza comercial con el país asiático es de calle negativa –se importa más del doble de lo que se exporta–, las remesas de salida se incrementaron a lo largo de 2019 un 144,9% respecto al año anterior, según los últimos datos del ICEX. China es el séptimo país en orden de exportaciones y representa el 6% del total del mercado exterior, con un valor de 126 millones de euros.

En la provincia, el sector con más tirón es el agroalimentario, con un impacto económico superior a los 120 millones de euros, el 95,4% del total, entre los meses de enero y noviembre de 2019. La carne porcina congelada es el producto que copa la basta mayoría de estas exportaciones, un sector que se encuentra parcialmente paralizado por la irrupción del coronavirus. La representación más clara de esta situación es la que muestra Famadesa, una empresa malagueña referente en este ámbito. Estos días, cuenta cerca de un centenar de contenedores estancados, bien en puerto o en circulación, una mercancía valorada en más de 2 millones de euros.

“Llevamos más de 10 días con contenedores arribados en puerto a la espera de que sean descargados o sin permiso para circular. Y además de los que están parados, hay otros en camino”, explica Federico Beltrán, presidente de la entidad. En total, contabilizan unos 40 en puerto y otros cerca de 50 en circulación.

“Teniendo en cuenta que cada contenedor lleva 25.000 kilos, el valor económico rondaría los dos o tres millones de euros. Si no se descarga, no se paga y si no se paga se pierde”, afirma Beltrán. La empresa malagueña lleva unos 15 días sin recibir “ni un solo euro” procedente del país asiático.

El calendario ha influido, además, de forma negativa ya que el virus se ha propagado coincidiendo con el Año Nuevo, una festividad que los chinos celebran a lo grande y que provoca que muchos comercios se paralicen durante unos días.

“Nuestra mayor preocupación está en los puertos y tenemos todas las esperanzas puestas en que reanuden la actividad cuanto antes. El país tiene millones de habitantes y tienen que seguir alimentándose”, apunta el presidente de Famadesa. La autoridades chinas mantienen por el momento varios puntos del país cerrados, así como muchas de las administraciones paralizadas. “Ciudades como Pekín o Shangai, que son un bullicio constante, se ven como un verdadero desierto estos días”, asevera Beltrán.

Según las previsiones que manejan, las conexiones se podrían reanudar en los próximos días y para mediados de mes se espera que los puertos funcionen a pleno rendimiento. “Los puertos tienen que ponerse en marcha porque si esta situación se extiende en el tiempo puede llegar un momento en el que los barcos no puedan llegar, por capacidad y por suministros, como la carga eléctrica de los contenedores. “Si los barcos no comienzan a salir de China mientras que los que están de camino llegan a destino se puede generar un caos”, precisa el presidente de la empresa cárnica malagueña.

China vive paralizada el impacto de una enfermedad que pese a tener una tasa de mortalidad del 2%, según el encargado de Negocios de la Embajada China en España, está propagando el miedo por todo el mundo. Las últimas cifras oficiales del Gobierno difundidas ayer, apuntaban a 20.438 afectados –la mayoría en la región– y 425 fallecidos. Según los datos del Centro Nacional de Epidemiología, en la temporada 2018-2019, en España la gripe causó 6.300 muertes.