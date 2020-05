Coronavirus en Málaga: Los hoteleros ven el turismo residencial como “punta de lanza” para recuperar el sector

Los hoteleros de la Costa del Sol ven en el turismo residencial la “punta de lanza” para que empiece a mejorar la situación del sector turístico, ya que consideran a estos visitantes temporales como “embajadores” de las bondades de Málaga frente al coronavirus, según han valorado este miércoles varios representantes de la industria hotelera.

Así lo ha destacado el director del hotel de cinco estrellas Gran Lujo Arantana Villa Padierna Palace, Jorge Manzur, que ha participado como ponente en el foro telemático #SaldremosReforzados, organizado por la escuela de alta dirección hotelera Les Roches, donde han dado su visión de la situación actual otros directivos.

“Hay gente que no quiere viajar y que está con miedo, pero también hay mucha gente sobre todo por esta zona que tiene sus segundas viviendas y que está loca por venir, tanto ingleses como españoles. Ésta va a ser la punta de lanza para que todo empiece a funcionar, cuando esta gente vea que todo funciona y corra la voz, todo va a mejorar”, ha valorado Manzur en torno al turismo residencial.

En este sentido se ha manifestado Carlos Díez de la Lastra, moderador del evento y director de Les Roches, quien ha destacado la importancia del turismo residencial para recuperar la “confianza” de los visitantes, principalmente de los internacionales. “Son un ejemplo motivador del movimiento de los turistas..., son un altavoz muy importante para generar esa tranquilidad”.

Esta misma visión comparte el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), Luis Callejón, quien ha considerado que “los residentes son nuestros apóstoles o embajadores de la Costa del Sol..., lo que hacen cuando llegan aquí y empiezan a mandar fotos de la situación, de la tranquilidad, noticias positivas en los distintos países”, siempre con un control sanitario.

El sentir general de los hoteleros es de pesimismo ante el futuro a corto y medio plazo, y la mayoría ha apuntado a “julio” como fecha de la posible apertura de los establecimientos. “La situación es mala y hay muchas incertidumbres”, ha valorado el director del hotel Vincci Selección Posada del Patio, Jorge Castellví, quien se ha mostrado “más optimista” a largo plazo cuando haya “más claridad en la movilidad, el transporte y en la posibilidad de que haya una mayor seguridad”. Aun así, ha considerado en relación a la clientela internacional que “hasta que no pueda viajar, el negocio va a ser cero o muy pequeño”.

Los hoteleros se plantean varios escenarios en función de la “capacidad financiera” para soportar los “costes” en torno a la apertura, ha referido el moderador para introducir el tema, que ha iniciado el representante de AEHCOS aclarando que “cada vez es mayor el perfil de los que no quieren abrir porque no van a tener los clientes suficientes y no tenemos las herramientas para lo que se nos viene por delante”. Al hilo de ello, ha destacado la importancia de la “tecnología” en relación al marketing, así como ha asegurado que “esta industria va a cambiar brutalmente” y ha apuntado a preguntar a los clientes “qué tipo de establecimientos quieren para sus vacaciones”.

Por otro lado, ha subrayado que la asociación maneja una previsión que apunta a que “un 25% de los establecimientos hoteleros no va a abrir más porque no tiene la posibilidad de captar a esos clientes para esta época para poder salvar el bache que tenemos ahora mismo por delante”. La ocupación prevista es otro de los aspectos que se han abordado en el foro, aunque marcada por la incertidumbre, y del 80% que barajaba el hotel Villa Padierna antes de la pandemia se reduce ahora a “abrir con un “25 o 30%”, ya que el “turismo nacional es bajo”, ha agregado Manzur, mientras que en el Vincci estiman que “la temporada se va a trasladar y el junio, julio y agosto van a pasar a ser septiembre, octubre y noviembre”, por lo que espera registrar una ocupación de entre “el 45 y el 50% al final del año siendo optimistas”, ha declarado Castellví.

La salud también ha sido un tema central que se ha abordado en el foro, donde ha destacado la intervención de la directora del hotel Meliá Don Pepe, Rocío Galán, quien ha puesto el acento en los protocolos que está adoptando la cadena hotelera en base a la experiencia china “con la vuelta a la normalidad”, donde iniciaron “con unas medidas muy estrictas y que poco a poco han ido relajando”. Respecto a la creación de un sello Covid free, la directiva ha abogado por “un sello que sea general sí, uno por regiones no lo veo tan conveniente”, ha remarcado. Los hoteleros se han mostrado reacios al mismo.

Manzur ha considerado este distintivo como “irreal”, ya que “no hay una vacuna”, mientras que Castellví ha valorado que “el sello va a venir cuando tengamos una vacuna o medicamento”. Callejón no se ha mostrado partidario debido a que “puedo tener mi hotel desinfectado, pero no tengo el control sanitario de todas las personas que pueden moverse dentro del establecimiento”, en relación a trabajadores, proveedores y clientes.