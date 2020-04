Coronavirus Málaga: Rechazo del sector hotelero de la Cosa del Sol al plan de desescalada de Sánchez

Los hoteleros de la Costa del Sol han recibido “perplejos” el plan de desescalada anunciado por el Gobierno de la Nación, donde se prevén abrir los hoteles y alojamientos turísticos el 11 de mayo con determinadas restricciones, una medida que “no tiene sentido”, según ha valorado este miércoles el director del cinco estrellas Gran Lujo Los Monteros, Fernando Al-Farkh.

Así se ha mostrado el directivo ante la nueva medida prevista para la fase 1, que prohíbe la movilidad entre las provincias y sin poder hacer uso de las zonas comunes de los establecimientos. “No entendemos cuál es el sentido de esa apertura del 11 de mayo, y para esa perspectiva de posibles clientes, con tantas limitaciones dudo de que muchos establecimientos puedan permitirse abrir”, ha referido.

Al-Farkh ha señalado que no se plantean este escenario: “Cómo le voy a decir a un malagueño que no duerma en su casa, que se venga a Marbella a dormir a mi hotel pagando, pero que no puede hacer otra cosa que mirar al techo porque no puede ir a la piscina, a los restaurantes o al SPA, y que cuando se despierte que se vaya a su casa a desayunar. Nosotros, la apertura tal y como está planteada en el documento que circuló ayer el Gobierno -por el martes-, todavía no entendemos cuál es el objeto y cuál es la ventaja de esto”, ha dicho

La Costa del Sol es un destino por excelencia acogedor del turismo internacional, por lo que los hoteleros se plantean si compensa abrir las instalaciones, con el coste de mantenimiento que ello supone, ante la previsible caída de la demanda. “En Marbella tenemos un 70% de turistas extranjeros de mayo a agosto y de los nacionales, que representan un 30%, solo un 2% son provinciales. El resto son de Madrid, Barcelona o País Vasco, si no van a poder venir ellos o si alguien tiene la capacidad de traer a un malagueño, pero a cuántos, ¿Merece la pena abrir un hotel con los elevadísimos costes que tiene?”, se ha cuestionado. En su opinión, este plan no va a salvar la temporada turística, ya que “está perdida desde el punto de vista global”, aunque sí “el que podamos empezar una actividad, aunque sea muy limitada este verano, y a reactivar las empresas, que será en principio y según las previsiones solo con turismo nacional”.

Por su parte, el presidente del hotel de cinco estrellas Gran Lujo Anantara Villa Padierna, Ricardo Arranz, ha considerado que “se necesita poner un poco más de sentido común a todas estas aperturas” y ha destacado la importancia del “conjunto del hotel para el disfrute de la piscina, la playa, los restaurantes, el gimnasio o el SPA”. En cuanto a la movilidad interprovincial, ha destacado que “vendrá el señor de Madrid que lleva un mes confiando y querrá ir a Marbella, Sevilla, Santander o las Islas Canarias, pero no a meterse en una habitación”.

Asimismo, ha puesto el énfasis en la seguridad de los establecimientos turísticos, por lo que ha abogado por hacer “controles sanitarios dentro del hotel para proteger a los clientes y a los propios empleados, además de una conexión con el hospital o la clínica más cercanos por si en algún momento pasa algo”.

Otro de los aspectos que ha valorado ha sido la “descoordinación y una falta comunicación con el sector”. En este sentido, ha apuntado que “lo que hace falta es, con sentido común, hablar con la gente que conoce el negocio e impregnarse de los que tienen experiencia”.

La directora del cinco estrellas Don Carlos, Sandra Caballé, ha valorado “positivamente que se empiece a trabajar con fechas y que más o menos haya una hoja de ruta con referencias”, pero ha opinado que “es una fase previa con datos muy generales y es necesario profundizar en esos detalles y bajarnos a la realidad”.

Según sus palabras, el plan de desescalada presentado por el Gobierno supone “una posibilidad de que podamos salvar el verano, pero debe ir acompañado de otras medidas como la ampliación de la fuerza mayor de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)”. Otro de los problemas es la ausencia para la fecha marcada del protocolo único de seguridad para el turismo, encargado por el Ejecutivo central al Instituto de Calidad Turística Española (ICTE), el cual estará listo en tres semanas, por lo que los establecimientos que abran el 11 de mayo no contarán con este documento. “Me faltan datos y este es uno de ellos. Está claro que cada cadena estamos trabajando en nuestros propios protocolos”.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha recibido con “decepción” el plan de desescalada del Gobierno y los empresarios consideran que el mismo “no da respuestas al primer sector del país”, según ha destacado su presidente, Jorge Marichal. Según la patronal, el texto “no resuelve en absoluto cómo proceder a la apertura de negocios de alojamiento turístico, que no cuentan aún con medidas previas fundamentales como el protocolo único nacional validado por Europa o la ampliación a seis meses del período de vigencia de los ERTE por fuerza mayor”.