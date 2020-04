La cuenta atrás para que la salida de los niños a la calle se inicie de forma controlada parece haber comenzado en un momento en el que se les está haciendo cada vez más cuesta arriba permanecer en las casas para frenar la propagación de contagios por coronavirus. En Benahavís, los padres de dos menores con autismo pidieron ayuda la semana pasada a la Policía Local para convencerles, a través de un cuento, de que el "bichito malo" ya está a punto de ser capturado.

Juan de Dios Álvarez no lo dudó ni un instante y acudió a casa de la familia para hablar con los pequeños, que solo tienen 4 años. "No lo encontramos, pero dentro de muy poco vamos a hacerlo. Estamos buscando al bichito. Ya lo tenemos medio cogido", espetó el policía cuando vio a los niños, que escuchaban con atención la explicación sobre el pequeño intruso que les impide salir a la calle a jugar. "Tenéis que aguantar un poco más, muy poco, y ya podréis salir, pero ahora tenéis que estar en casa", continúa el agente, que los insta a "obedecer a papá y a mamá".

Los niños asintieron casi sin pensarlo y se mostraron dispuestos, pese a su corta edad, a seguir las instrucciones del policía que les había visitado. El padre, mientras sus hijos atendían al agente, grabó la escena y pidió después que compartiera las imágenes en Facebook. A a renglón seguido le agradeció la actuación. "Estaban encantados", recuerda.

Juan de Dios colgó el particular vídeo en sus redes sociales y aprovechó para elevar la voz contra las últimas órdenes que la Policía ha recibido para evitar cantar feliz cumpleaños a los niños. "Ahora nos piden que no seamos personas, que no celebremos cumpleaños, que tenemos un trabajo en el que debemos ser serios y dar ejemplo. Siempre he dicho que un policía es un amigo. Llevo años poniéndolo en práctica", subraya el agente, que espera "que en un futuro se le recuerde como a un policía persona y amigo de los vecinos".