Málaga aplica cambios en la forma de hacer los tests del coronavirus para agilizarlos: los sanitarios toman las muestras de la persona sospechosa de tener el virus sin que ésta se baje de su coche. Hasta ahora, los profesionales iban casa por casa y con cada posible infectado tenían que cambiarse su mono de protección. Ahora, citan una tras otra a esas personas en un determinado sitio, de modo que ahorran desplazamientos; tiempo que dedican a tomar más muestras. El sistema es más rápido, más eficaz y menos costoso.

Los sanitarios se acercan al coche y le toman el material biológico de boca y nariz para analizar luego en laboratorio si está contagiado o no. Por la forma en la que se realiza la recogida, no es necesario que se cambien el equipo de protección (EPI) con cada persona; un sistema de trabajo que posibilita, más allá del ahorro económico en epis, racionalizar su gasto ahora que son tan estratégicos.

Esta forma de recoger las muestras no son los llamados rápidos, que se esperan para los próximos días. Simplemente es una modificación en la forma de recogerlas, pero que acelera sensiblemente el trabajo. Luego, éstas se envían a los laboratorios que son los que determinan o no el positivo.

Hay dos maneras de hacer la prueba para confirmar o descartar el virus: con análisis en laboratorio -que tardan unas horas y es lo que se está haciendo en la actualidad- o con un test similar al del embarazo -que demora escasos minutos y que cuya llegada es inminente-.

Fuentes sindicales indicaron que esta toma de muestras con la persona en el coche se está llevando a cabo en el Distrito Sanitario Málaga y "en otros" que no supieron precisar. Se destina sobre todo a hacer la prueba a personal de centros sanitarios, bomberos, policías y de servicios públicos. El objetivo es que si no están contagiados puedan seguir trabajando y si han contraído el virus, sean aislados para que no infecten a los demás.

Es un cambio en la forma de recoger las muestras, no son los tests rápidos

Hasta ahora, ante una sospecha de coronavirus, los profesionales se desplazaban al domicilio para tomar las muestras. Ello suponía una ambulancia, un conductor, un enfermero, gasolina y desplazamientos casa por casa que demoraban la toma de tests. Este ahorro de tiempo permite triplicar el número de muestras tomadas, según estimaron las fuentes. Y, además, es menos costoso. Al no tener que cambiarse los epis con cada persona, se pueden llegar a ahorrar unos 100 euros al día por cada sanitario que participe en la toma de muestras.

Hacer los test para confirmar o descartar el coronavirus es esencial porque hay pacientes infectados, pero asintomáticos que siguen contagiando y propagando la enfermedad. Realizar la prueba a los sospechosos de tenerlo es clave para aislar a aquellos positivos de modo que no lo expandan.

Los test rápidos -que no requieren laboratorio, sino que son como los del embarazo- se esperan en España para dentro de unos días, según informó el viernes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Estos son unos test antigénicos que detectan la presencia del coronavirus, pero no de los anticuerpos, en personas que tienen ya síntomas. El resultado se puede obtener de forma "fiable" en unos 10 o 15 minutos, si bien para la obtención de la muestra se necesita que a una persona formada para ello.

"Estamos en proceso de obtener estos test, implementarlos y tener toda la información suficiente para valorarlos, por lo que en los próximos días podremos tener respuestas más claras sobre ellos. No obstante, lo que sí está claro es que no se pueden utilizar por cualquiera", dijo Simón.