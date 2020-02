–¿Han notado un descenso en las ventas en sus establecimientos?

–En la asociación estimamos que las ventas han caído en torno a un 20% en establecimientos y restaurantes chinos, según sondeos y entrevistas que hemos hecho desde la asociación a los afiliados.

–¿Cree que es un problema de xenofobia?

–La gente asocia coronavirus a chino y no es así. Ellos ya están sufriendo por su familia y por su país, los que están aquí no tienen la culpa. El coronavirus es un virus nuevo que va en el aire y el foco está en China, pero no hay ningún chino con coronavirus en España. El único caso es de un alemán en Canarias y no es un caso destacable.

–¿Qué están haciendo desde la comunidad china respecto al coronavirus?

–En la comunidad somos los primeros preocupados, estamos tomando precauciones. Estremamos las medidas sanitarias, pedimos a todos que limpien las manos continuamente. Seguimos las recomendaciones de la embajada. Y aislamos durante quince días a los ciudadanos que han vuelto de China.

–¿Cómo los aíslan?

–Ponemos a su disposición casas que tenemos vacías o zonas de nuestras naves, para que las personas que vuelvan de China y no tengan una segunda casa puedan estar aislados. Además les llevamos comida y lo que necesiten para que se mantengan esos quince días.

–¿De qué manera certifican que esas personas se mantienen aisladas?

–Nosotros nos conocemos todos dentro de la comunidad, como un patio de vecinos. Y somos los primeros que tomamos la responsabilidad de vigilar que cumplan con su aislamiento. Si alguno no lo hace somos los primeros que tomamos una foto y denunciamos a la embajada, como haría cualquier ciudadano que ve un delito y denuncia a la policía.

–¿Qué recomendaciones les han hecho desde la embajada?

–Nos piden que estemos unidos y que no vayamos a China. Aunque no se puede ir ahora. Nos han pedido que ayudemos en lo que podamos y que mandemos recursos sanitarios como mascarillas o ropa de protección sanitaria. Hay empresarios que están subiendo el precio de estos productos cinco o diez veces más de lo que costaban antes.

–¿Hay datos de cuántos ciudadanos chinos han regresado a Málaga?

–No hay datos oficiales, pero nos conocemos todos y son menos de una veintena los chinos que han vuelto. Ahora hay muchos que están allí y no les dejan volver porque los aeropuertos están cerrados. Todos los que han vuelto no tienen síntomas de coronavirus, gripe ni resfriado, si las tuvieran no saldrían del país. Aún así, los que han vuelto han estado aislados quince días, como determina el gobierno chino.